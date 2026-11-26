İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi, işte detaylar...

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında TÜSİAD Başkan Yardımcısı İbrahim İzzet Özilhan ve DJ Burak Yeter'in de bulunduğu 15 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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3 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerden Muammer Kapucuoğlu, Cansu Taşkın ve Saghar Shojaei, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

10 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL İSTENDİ

Adliyeye sevk edilen diğer 10 şüpheliden 9'u hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. Bu kapsamda TÜSİAD Başkan Yardımcısı İbrahim İzzet Özilhan, Pınar Bent, Mehmet Can Karcı, Özden Cerrahoğlu, Işıl Işık Demir, Burhan Karaca, Erdal Bozkuş, Cem Güler ve DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter, yurt dışına çıkış yasağı talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Meltem Özkayan Keklik hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

BİR ŞÜPHELİNİN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Şüphelilerden İlknur Şahin'in gözaltı süresi uzatılırken, Seher Grothe Sevdişan savcılık işlemlerinin ardından doğrudan serbest bırakıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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