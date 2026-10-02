Uşak’ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 can gitti
Uşak’ın Ulubey ilçesi yakınlarında kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden Ruhi Akyıl, eşi Döndü Akyıl ve kızları Nevcan Sakaryalı hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü C.A. hastaneye kaldırılırken, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Olay, Eşme-Uşak kara yolunun Ulubey ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A. (49) idaresindeki kamyon, karşı şeritten gelen Ruhi Akyıl (71) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyon tarlaya girerek durabildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Ruhi Akyıl ile otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi Döndü Akyıl (72) ve kızı Nevcan Sakaryalı'nın (44) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ruhi Akyıl, Döndü Akyıl ve Nevcan Sakaryalı'nın cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken kamyon sürücüsü C.A., tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.