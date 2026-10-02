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3. Sayfa

Uşak’ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 can gitti

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Uşak’ın Ulubey ilçesi yakınlarında kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden Ruhi Akyıl, eşi Döndü Akyıl ve kızları Nevcan Sakaryalı hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü C.A. hastaneye kaldırılırken, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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Olay, Eşme-Uşak kara yolunun Ulubey ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A. (49) idaresindeki kamyon, karşı şeritten gelen Ruhi Akyıl (71) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Uşak’ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 can gitti
Başlık ResmiUşak’ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 can gitti

Çarpışmanın etkisiyle kamyon tarlaya girerek durabildi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uşak’ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 can gitti
Başlık ResmiUşak’ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 can gitti

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü Ruhi Akyıl ile otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi Döndü Akyıl (72) ve kızı Nevcan Sakaryalı'nın (44) hayatını kaybettiği belirlendi.

Uşak’ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 can gitti
Başlık ResmiUşak’ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 can gitti

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uşak’ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 can gitti
Başlık ResmiUşak’ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 can gitti

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ruhi Akyıl, Döndü Akyıl ve Nevcan Sakaryalı'nın cenazeleri Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uşak’ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 can gitti
Başlık ResmiUşak’ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 can gitti

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken kamyon sürücüsü C.A., tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Uşak’ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 can gitti
Başlık ResmiUşak’ta katliam gibi kaza! Aynı aileden 3 can gitti
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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