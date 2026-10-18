Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Üsküdar'da sağanak sonrası rögar patladı! Apartmanı pis su bastı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Üsküdar Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Çağ Apartmanı'nın bodrum katını, patlayan rögar nedeniyle pis su bastı. Günlerdir ağır koku ve hijyen sorunuyla mücadele ettiklerini belirten apartman sakinleri, yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor.

Kaydet
|

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından Üsküdar'da yaşanan rögar patlaması, apartman sakinlerini mağdur etti.

Bağlarbaşı Mahallesi Gazi Caddesi İdevrim Sokak'ta bulunan Çağ Apartmanı'nın bodrum katını pis su basarken, binada ağır koku ve hijyen sorunu ortaya çıktı. Apartman sakinleri, günlerdir devam eden soruna çözüm bulunmasını istiyor.

ÖNERİLEN HABERLER
Meteoroloji tahmin haritasını paylaştı: İstanbul için yeni sağanak uyarısı yapıldı! Sıcaklık kısa sürecek
YAŞAM

Meteoroloji tahmin haritasını paylaştı: İstanbul için yeni sağanak uyarısı yapıldı! Sıcaklık kısa sürecek

BODRUM KATINI PİS SU BASTI

Apartman sakinlerinden Mustafa Kemal Engin, çarşamba günü meydana gelen rögar patlamasının ardından binanın alt katının tamamen suyla dolduğunu söyledi. Suyun diz seviyesini aştığını belirten Engin, zamanla azalan suyun binaya zarar verdiğini ifade etti.

Engin, “Çarşamba günü yaşanan patlamayla birlikte binanın altı tamamen suyla doldu. Sular diz boyunu aştı. Su seviyesi zamanla azalsa da biriken pis su binanın temeline kadar işledi” dedi.

Üsküdar'da sağanak sonrası rögar patladı! Apartmanı pis su bastı
Başlık ResmiÜsküdar'da sağanak sonrası rögar patladı! Apartmanı pis su bastı

"KOKUDAN EVLERİMİZE GİREMİYORUZ"

Apartmanda oluşan ağır koku nedeniyle günlük hayatlarının olumsuz etkilendiğini dile getiren Engin, özellikle çocukların ve daire sakinlerinin binaya girerken zorlandığını belirtti.

Kapı ve pencereleri açarak havalandırma yapmaya çalıştıklarını ancak kokunun devam ettiğini söyleyen Engin, yaşanan durumun sağlıkları açısından endişeye neden olduğunu kaydetti.

Üsküdar'da sağanak sonrası rögar patladı! Apartmanı pis su bastı
Başlık ResmiÜsküdar'da sağanak sonrası rögar patladı! Apartmanı pis su bastı

GÜNLERDİR ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Sorunun çözülmesi için ilgili kurumlara başvurduklarını anlatan Engin, 185 hattını defalarca arayarak kayıt oluşturduklarını, İSKİ ve belediye birimlerine de gittiklerini söyledi. Mahalle muhtarının da konuya dahil olduğunu belirten Engin, buna rağmen kalıcı bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

Apartman sakinlerinin mağdur olduğunu vurgulayan Engin, yetkililerden sorunun bir an önce giderilmesini istedi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.