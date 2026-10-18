İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Üsküdar Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Çağ Apartmanı'nın bodrum katını, patlayan rögar nedeniyle pis su bastı. Günlerdir ağır koku ve hijyen sorunuyla mücadele ettiklerini belirten apartman sakinleri, yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor.

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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından Üsküdar'da yaşanan rögar patlaması, apartman sakinlerini mağdur etti.

Bağlarbaşı Mahallesi Gazi Caddesi İdevrim Sokak'ta bulunan Çağ Apartmanı'nın bodrum katını pis su basarken, binada ağır koku ve hijyen sorunu ortaya çıktı. Apartman sakinleri, günlerdir devam eden soruna çözüm bulunmasını istiyor.

BODRUM KATINI PİS SU BASTI

Apartman sakinlerinden Mustafa Kemal Engin, çarşamba günü meydana gelen rögar patlamasının ardından binanın alt katının tamamen suyla dolduğunu söyledi. Suyun diz seviyesini aştığını belirten Engin, zamanla azalan suyun binaya zarar verdiğini ifade etti.

Engin, “Çarşamba günü yaşanan patlamayla birlikte binanın altı tamamen suyla doldu. Sular diz boyunu aştı. Su seviyesi zamanla azalsa da biriken pis su binanın temeline kadar işledi” dedi.

Üsküdar'da sağanak sonrası rögar patladı! Apartmanı pis su bastı

"KOKUDAN EVLERİMİZE GİREMİYORUZ"

Apartmanda oluşan ağır koku nedeniyle günlük hayatlarının olumsuz etkilendiğini dile getiren Engin, özellikle çocukların ve daire sakinlerinin binaya girerken zorlandığını belirtti.

Kapı ve pencereleri açarak havalandırma yapmaya çalıştıklarını ancak kokunun devam ettiğini söyleyen Engin, yaşanan durumun sağlıkları açısından endişeye neden olduğunu kaydetti.

Üsküdar'da sağanak sonrası rögar patladı! Apartmanı pis su bastı

GÜNLERDİR ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Sorunun çözülmesi için ilgili kurumlara başvurduklarını anlatan Engin, 185 hattını defalarca arayarak kayıt oluşturduklarını, İSKİ ve belediye birimlerine de gittiklerini söyledi. Mahalle muhtarının da konuya dahil olduğunu belirten Engin, buna rağmen kalıcı bir sonuç alamadıklarını ifade etti.

Apartman sakinlerinin mağdur olduğunu vurgulayan Engin, yetkililerden sorunun bir an önce giderilmesini istedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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