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Ustasını 79 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! "Cinsel istismar" iddiası da kurtaramadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu’da ustası Ahmet Kuyucu’yu 79 yerinden bıçaklayarak öldüren ve müebbet hapis cezası verilen Necati Geyik, son mahkemede cinsel tacize uğradığını söyleyerek kendini savundu. İstinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden hakim karşısına çıkan Geyik, "Utanıyorum, haberlere çıkmak istemiyorum ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

10 Ocak 2024 tarihinde merkeze bağlı Yenigeçitveren köyündeki bir tavuk üretim çiftliğinde tadilat işleri yapan Necati Geyik ile ustası Ahmet Kuyucu arasında tartışma çıktı.

79 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Geyik, yanında bulunan bıçakla Kuyucu’yu kalbi ve vücudunun çeşitli yerlerinden 79 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Kuyucu olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Geyik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ustasını 79 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! "Cinsel istismar" iddiası da kurtaramadı - 1. Resim

CİNSEL TACİZE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ

Tutuklanmadan önce son mahkemede Necati Geyik, "Şimdiye kadar utancımdan bu olayı sizlere söyleyemedim. Cinayeti işlememin nedeni; yatağımda, banyoda ve mutfakta uğradığım cinsel tacizden kaynaklıydı. Olay günü ustam, bana yine cinsel saldırıda bulununca kan beynime sıçradı ve mutfakta bulduğum ekmek bıçağıyla maktule saldırdım. Kendim teslim oldum. Jandarmaya ve ambulansa bile ben haber verdim" ifadelerini kullanmıştı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda sanığın cinsel taciz olayını belirtmemesi, indirim uygulanması için iddiayı ortaya attığına kanaat getirdi. Sanık Necati G., indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ustasını 79 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü! "Cinsel istismar" iddiası da kurtaramadı - 2. Resim

KARAR İSTİNAFTA

Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Necati Geyik’in avukatları kararı istinafa taşıdı. Dosyanın yeniden görüşülmesi üzerine mahkeme sanığın savunmasını aldı. Geyik, savunmasında "Mahkemeye çıkmak istemiyorum. Utanıyorum, haberlere çıkmak istemiyorum ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut delil durumu ve suçun niteliğini göz önünde bulundurarak, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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