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Üvey oğlunun kurşunuyla can verdi! Geriye 20 gün önceki düğün görüntüleri kaldı

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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, yaklaşık 20 gün önce annesiyle evlenen üvey babası Aziz Dönmez’i silahla boynundan vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, cinayetin annenin evliliğinin kabullenilememesi nedeniyle işlendiği öne sürüldü.

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Serdivan ilçesi Hamitabat Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde bulunan bir binanın teras katındaki yatak odasında meydana gelen olayda, A.Y.F. (15), yaklaşık 20 gün önce annesiyle evlenen Kazımpaşabirlikspor'un eski kulüp başkanı Aziz Dönmez'i (45) silahla boynundan vurdu.

Üvey oğlunun kurşunuyla can verdi! Geriye 20 gün önceki düğün görüntüleri kaldı
Başlık ResmiÜvey oğlunun kurşunuyla can verdi! Geriye 20 gün önceki düğün görüntüleri kaldı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Dönmez için durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Dönmez, kaldırıldığı Özel Adatıp Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Üvey oğlunun kurşunuyla can verdi! Geriye 20 gün önceki düğün görüntüleri kaldı
Başlık ResmiÜvey oğlunun kurşunuyla can verdi! Geriye 20 gün önceki düğün görüntüleri kaldı

15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan 15 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, annesinin Aziz Dönmez ile evlenmesini kabullenemediği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

20 GÜN ÖNCE DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİ

15 yaşındaki üvey oğlu tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden Aziz Dönmez'in, 31 Temmuz tarihinde düzenlenen düğünle dünya evine girdiği öğrenildi. Dönmez'den geriye ise düğününde yakınlarıyla birlikte çekilen görüntüler kaldı. Olaya ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Üvey oğlunun kurşunuyla can verdi! Geriye 20 gün önceki düğün görüntüleri kaldı
Başlık ResmiÜvey oğlunun kurşunuyla can verdi! Geriye 20 gün önceki düğün görüntüleri kaldı
Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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