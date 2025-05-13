Uyarılara aldırış etmedi, canını böyle hiçe saydı! İstanbul'da scooter ile trafikte dehşet görüntüler

İstanbul, bir elektrikli scooter sürücüsü trafikte dehşet saçtı. Tek ayak üzerinde kilometrelerce yol kat eden sürücünün canını hiçe saydığı görüntüler kameraya yansıdı.

İstanbul Fatih'te bir kişi, elektrikli scooterda tek ayak üzerinde kilometrelerce yolculuk yaptı. Canını hiçe sayan şahsın yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

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SCOOTER İLE TEHLİKELİ YOLCULUK

Olay saat 14.00 sıralarında Fatih Yenikapı Kenndy Caddesi üzerinde yaşandı. Elektrikli scooterla yolculuk yapan bir kişinin tehlikeli hareketleri "pes artık" dedirtti.

HEM KENDİNİN HEM DİĞER SÜRÜCÜLERİN CANINI HİÇE SAYDI

Tek ayak üzerinde durdurarak yolculuk yapan şahıs hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Kendisini uyaran kişiyi umursamayan şahsın tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.