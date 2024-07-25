Elektrikli bisikletler ve scooterlarda bekleyen büyük tehlike! Lityum iyon pilleri su ile söndürmeye çalışmayın

Çin'de elinde yaşıdığı lityum iyon pil ile asansöre binen bir adam, elindeki bataryanın patlaması sonucunda yanarak hayatını kaybetti. Sosyal medyada yayılan videonun ardından elektrikli bisiklet ve scooterlarda kullanılan lityum iyon pillerin barındırdığı tehlike tekrardan gündeme geldi.

Son yıllarda elektrikli scooter ve bisikletler giderek popüler hala gelmeye başladı.

Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi trafiğin yoğun olduğu illerde vatandaşlar tarafından ulaşım için tercih ediliyor.

Maliyeti, daha uzun süre kullanım ömrü ve yeniden doldurulabilir olmalarından dolayı elektrikli scooter ve bisikletlerde genel olarak lityum iyon piller tercih ediliyor.

Uzun yıllardır telefondan, bilgisayara hatta elektrikli otomobillere kadar birçok alanda kullanılan lityum iyon piller büyük bir tehlikeyi içerisinde barındırıyor.

ELİNDE TUTTUĞU LİTYUM İYON PİL ANİDEN YANMAYA BAŞLADI

2021 yılında Çin'de gerçekleşen olayda bir adam elinde büyük ihtimalle elektrikli scooter veya bisiklet pili ile asansöre bindi.

Asansörde pil aniden yanmaya başladı ve adam hayatını kaybetti.

LİTYUM İYON PİLLER YANDIĞINDA BÜYÜK TEHLİKE BARINDIRIYOR

Teknolojik açıdan birçok avantajı bulunan lityum iyon piller yandıklarında etrafına büyük bir tehlike saçıyor.

Geleneksel söndürme yöntemleri ile söndürülmeyen bu piller tamamen kendini tüketene kadar yanmaya devam ediyor.

Boyut olarak küçük olduklarında çok sorun çıkarmayan bu piller özellikle elektrikli scooter ve bisikletlerde problemler çıkarıyor.

Pilin büyüklüğü arttıkça yangının şiddeti de katlanarak artmaya devam ediyor.

Uzun süreli kullanımlarda elektrikli scooterlarda ve bisikletlerde bulunan bataryalar eskimeye başlıyor.

Bu eskimenin fark edilmediği lityum iyon pillerden oluşan bu bataryalar ani bir şekilde patlıyor ve yanmaya başlıyor.

Kısa süre içerisinde etrafa çok yüksek derecede ısı yayıyor.

Özellikle otopark gibi kapalı alanlarda lityum iyon pillerden çıkan yangın kolay söndürülemediği için hem maddi hem de can kaybına neden olabiliyor.

LİTYUM İYON PİLLER NASIL SÖNDÜRÜLÜR?

Lityum iyon piller yandıklarında kesinlikle su ile söndürülmeye çalışılmaması gerekiyor.

Su pilde bulunan madde ile tepkimeye girerek yangının daha da güçlenmesini sağlıyor.

Bu yüzden lityum iyon piller kapatma yöntemi kullanılarak yani yangın söndürücüleri ile söndürülmelidirler.

LİTYUM İYON PİLLER NERELERDE KULLANILIR?

Lityum iyon piller cep telefonlarından ev aletlerine kadar insanların günlük hayatta kullandığı birçok elektrikli üründe tercih ediliyor.

Şarjlı olan ve yeniden doldurulabilen her üründe lityum iyon piller kullanılıyor.

Ancak bu ürünlerde kullanılan lityum iyon pillerin boyutları küçük olduğu için genel olarak ciddi bir tehlike barındırmıyorlar.

Elektrikli scooter, arabalar ve bisikletlerde kullanılanlar ise boyut olarak oldukça büyük olduğu için yanmaları durumunda tehlike oluşturuyorlar.

Genel olarak lityum iyon pillerin kullanıldığı bazı ürünler şöyle:

Şarjlı traş makinesi

Elektrikli scooter

Elektrikli araba

Elektrikli bisiklet

Telefon

Dizüstü bilgisayarlar

Kablosuz kulaklıklar

Kablosuz bilgisayar bileşenleri

Tabletler

El fenerleri

Kameralar

Televizyon Kumandası

LİTYUM İYON PİLLER ÇEVREYE ZARARLI MI?

Lityum iyon piller yeniden doldurulabilir olması açısından çevre dostu olarak görülüyor.

Ancak lityum madenciliği sırasında yayılan toksik maddeler nedeniyle ciddi sorunlara neden olabiliyor.

Ayrıca madenciliği sırasında oldukça fazla su kullanılmasından dolayı çevreye zararlı olarak görülüyor.

LİTYUM İYON PİLLERİN ÖMRÜ NE KADAR?

Lityum iyon pillerin ömürleri değerlerine ve kullanım tarzlarına göre değişiklik gösteriyor.

Elektrikli arabalar, scooterlar ve bisikletlerde kullanılan lityum iyon pillerin 10-20 yıl arasında dayanacağı tahmin ediliyor.

Lİ-ON VS Lİ-PO HANGİSİ DAHA İYİ?

Li-Po bataryalar Li-On pillere göre daha hafif, verimli, güç yoğunluğu fazla ve boyut olarak daha küçüktür.

Günümüzde akıllı cihazlarda alandan tasarruf etmek için Li-Po bataryalar kullanılır.

Ayrıca Li-Po bataryalar sıcak ortamlarda Li-On'lara göre daha verimli bir şekilde çalışabilmektedir.

Şarj ve deşarj süreleri de daha uzun olan Li-Po bataryalar maliyet olarak ise Li-On'lara göre daha pahalıdır.