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Vahşet sonrası yürek dağlayan görüntü! 15 bıçak darbesiyle katledildi, anne ve ablası dakikalarca feryat etti

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Aksaray'da 5 yıl önce boşandığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdükten kendini ihbar eden Osman O. gözaltına alındı. Öldürülen Şefika Yeşildağ’ın olay yerine gelen anne ve ablası, gözyaşları içinde feryat etti.

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Aksaray'da Tacin Mahallesi’nde 4 katlı binanın 4. katındaki dairede sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı.

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5 yıl önce boşandığı eski eşi Şefika Yeşildağ'ı (33) konuşmak için evine çağıran Osman O. (33), bir süre konuştuktan sonra aralarındaki mesele yüzünden tartışmaya başladı.

Vahşet sonrası yürek dağlayan görüntü! 15 bıçak darbesiyle katledildi, anne ve ablası dakikalarca feryat etti
Başlık ResmiVahşet sonrası yürek dağlayan görüntü! 15 bıçak darbesiyle katledildi, anne ve ablası dakikalarca feryat etti

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışma büyürken Osman O. eline geçirdiği bıçakla Şefika Yeşildağ'ı göğsünden 15 kez bıçakladı. Genç kadını bıçaklayan Osman O. babasının evine giderek polisi arayıp kendini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vahşet sonrası yürek dağlayan görüntü! 15 bıçak darbesiyle katledildi, anne ve ablası dakikalarca feryat etti
Başlık ResmiVahşet sonrası yürek dağlayan görüntü! 15 bıçak darbesiyle katledildi, anne ve ablası dakikalarca feryat etti

GÖZALTINA ALINDI

Bıçaklanan kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri ihbarda bulunan eski kocayı da babasının evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Vahşet sonrası yürek dağlayan görüntü! 15 bıçak darbesiyle katledildi, anne ve ablası dakikalarca feryat etti
Başlık ResmiVahşet sonrası yürek dağlayan görüntü! 15 bıçak darbesiyle katledildi, anne ve ablası dakikalarca feryat etti

AİLESİ FERYAT ETTİ

Şefika Yeşildağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırılırken, genç kadının olay yerine gelen anne ve ablası çığlıklar atarak feryat etti. Çiftin bir çocukları olduğu öğrenilirken, korkunç olaya ilişkin Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleme başlatıldı.

Vahşet sonrası yürek dağlayan görüntü! 15 bıçak darbesiyle katledildi, anne ve ablası dakikalarca feryat etti
Başlık ResmiVahşet sonrası yürek dağlayan görüntü! 15 bıçak darbesiyle katledildi, anne ve ablası dakikalarca feryat etti
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Aksaray
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