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Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarına yönelik soruşturma: Bakan Gürlek duyurdu

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Son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarına yönelik soruşturma: Bakan Gürlek duyurdu
Başlık ResmiSon kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarına yönelik soruşturma: Bakan Gürlek duyurdu

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 22 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Gürlek, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon TL olduğunu belirtti.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 22 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Gürlek, 650 milyon işlem hacmine ulaşan şebekeye yönelik soruşturmada, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu sözlere yer verdi:

Hastalarımızın hayatını tehlikeye atan, şifa umudunu haksız kazanç kapısına dönüştürenlere müsamaha göstermeyeceğiz!

İnsan hayatını tehlikeye atan, kanserle mücadele eden hastalarımızın tedavi güvenliğini hiçe sayan ve usulsüzlüklerle haksız kazanç sağlamaya çalışan yapılanmalara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bakırköy cumhuriyet başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş kanser ilaçlarının ambalaj ve kutularının değiştirilerek yeniden piyasaya sürülmesi, yurt içinde ve yurt dışında satışa sunulmasına yönelik suç faaliyetleri mercek altına alınmıştır.

4 ŞİRKET, 5 İŞ YERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik takip, araştırma ve incelemeler sonucunda 3’ü kamu görevlisi olmak üzere 24 şüpheli, 4 şirket ve 5 iş yeri tespit edilmiştir.

İŞLEM HACMİ 650 MİLYON TL

Yapılan mali incelemelerde, şüpheli kişi ve şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 650 milyon tl olduğu, söz konusu para hareketlerinin beyan edilen ticari faaliyetlerle uyumsuzluk gösterdiği belirlenmiştir.

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11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bulgular doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde, 24 şüpheli ve 5 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınmış, 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları devam etmektedir. Suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlar ile banka hesaplarına el konulmuştur.

Soruşturmayı titizlikle yürüten Bakırköy cumhuriyet başsavcılığımıza, İstanbul il emniyet müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Milletimizin sağlığını tehdit eden, insan hayatını haksız kazanç uğruna riske atan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz!

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