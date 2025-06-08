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Van'da acı olay! Tarlasını sürerken çocuğundan oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Van&#039;da acı olay! Tarlasını sürerken çocuğundan oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van’da babası tarla sürdüğü esnada yanında bulunan çocuk, traktörden düşünce tekerin altında kalarak can verdi.

Olay, Erciş ilçesine bağlı Kasımbağı Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Erkan Keleş adlı vatandaş, tarlasını sürdüğü esnada yanında bulunan çocuğu dengesini kaybederek traktörden düşüp tekerin altında kaldı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili gerekli tahkikat ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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