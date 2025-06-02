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Cesedi traktörde bulunmuştu! 4 yıllık soruşturmada kan donduran gelişme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cesedi traktörde bulunmuştu! 4 yıllık soruşturmada kan donduran gelişme
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Gülnar ilçesinde 4 yıl önce traktörde cesedi bulunan şahsı öldüren şüpheliler, jandarma ekiplerinin gizlilik içinde yıllar süren çalışmasıyla yakalandı. Yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Dehşet veren olay, 20 Aralık 2021 tarihinde ilçeye bağlı Kuskan Mahallesi İğde mevkisinde meydana gelmişti. Alınan bilgiye göre, 28 yaşındaki İ.S., kullandığı traktörde hayatını kaybetti.

VÜCUDUNDA 2 ADET MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Önce traktörde yaşanan kazada öldüğü değerlendirilen şahsın vücudunda iki adet ateşli silaha ait mermi girişi tespit edildi. Tespit edilen ateşli silah yaraları nedeniyle olay tarihinden itibaren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Cesedi traktörde bulunmuştu! 4 yıllık soruşturmada kan donduran gelişme - 1. Resim

2 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin sabırla gizlilik içinde 4 yıl boyunca sürdürdüğü çalışmada olayın kasten işlenmiş bir cinayet olduğunu belirlendi. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal incelemeler ve tanık ifadeleri doğrultusunda 2 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cesedi traktörde bulunmuştu! 4 yıllık soruşturmada kan donduran gelişme - 2. Resim

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmada ifadesi alınan şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Şüphelilerin isimlerinin açıklanmadığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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