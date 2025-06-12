Van'da Müküs Çayı'na düşen 16 yaşındaki çocuktan acı haber
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çaya düşen 16 yaşındaki Senem Kızıl hayatını kaybetti.
Van'ın Bahçesaray ilçesi İslam Mahallesi yakınlarında arkadaşlarıyla gezen 16 yaşındaki Senem Kızıl, dengesini kaybederek Müküs Çayı'na düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çayda yaptıkları aramada Kızıl'ın cansız bedenine ulaştı.
Cenaze, otopsi için Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir