Vatandaşlar fark etti! Halatla kıyıya çekildi

Hatay'da denize düşerek telef olan angus, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından halatla çekilerek kıyıdan kaldırıldı.

Yurt dışından gemilerle Türkiye'ye getirilen anguslardan bir tanesi denize düşerek telef oldu. Bir süre kıyıya yakın noktalarda görülen ve ardından da kıyıya vuran angusu fark eden vatandaşlar ekiplere haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler, angusu halatla çekerek kıyıdan götürdü.

"ANGUS TELEF OLMUŞ ŞEKİLDE KIYIYA VURMUŞTU"

Telef olan angusu denizde sürüklenirken fark eden Kemal Güler (35), "Geçtiğimiz günlerde Arsuz Karaağaç sahilinde bir angus sahile vurmuştu, dün de İskenderun'da başka bir angus denizden çıktı. Karaya vuran angustan çevreye pis koku yayılmıştı. Angus telef olmuş şekilde kıyıya vurmuştu. Geçtiğimiz günde aşırı derecede yağış vardı ondan dolayı ekipler angusu denizden çıkaramamış bugün ise liman görevleri tarafından iple limana çekildi" ifadelerini kullandı.