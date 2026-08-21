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Yalova’da kan donduran dehşet! Hamile eşini vurdu, intihara kalkıştı! Bebek hayatta, anne öldü

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Yalova’da 8 aylık hamile eşini vuran Muhammed D. aynı silahla intihara teşebbüs etti. Bebek doğdu, anne hayatını kaybetti. Dehşet saçan eşin ise yoğun bakımdaki tedavi sürüyor.

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Yalova'da Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Muhammed D. ile 8 aylık hamile eşi Sultan P.D. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yalova’da kan donduran dehşet! Hamile eşini vurdu, intihara kalkıştı! Bebek hayatta, anne öldü
Başlık ResmiYalova’da kan donduran dehşet! Hamile eşini vurdu, intihara kalkıştı! Bebek hayatta, anne öldü

EŞİNİ VURDU, İNTİHARA KALKIŞTI

Muhammed D., tartışmanın büyümesi üzerine pompalı tüfekle eşine ateş etti, daha sonra da aynı silahla kendisine ateş ederek intihara teşebbüs etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yalova’da kan donduran dehşet! Hamile eşini vurdu, intihara kalkıştı! Bebek hayatta, anne öldü
Başlık ResmiYalova’da kan donduran dehşet! Hamile eşini vurdu, intihara kalkıştı! Bebek hayatta, anne öldü

BEBEK HAYATTA, ANNE ÖLDÜ

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 aylık hamile Sultan P.D.’nin bebeği acil sezaryen operasyonu ile dünyaya getirildi. Erkek bebek, tedavisinin devam etmesi için özel bir hastaneye sevk edilirken, anne ise hayatını kaybetti. Hamile eşini vurarak öldüren ve intihara teşebbüs eden Muhammed D.’nin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Yalova
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