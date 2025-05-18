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Yaptıkları kutlama felakete dönüştü! Havai fişekler bir anda alev aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında bir otomobilde havai fişek patladı. Araçta bulunan 4 kişi patlamadan yara almadan kurtulurken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece'de, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında içinde havai fişek patlayan otomobilde hasar oluştu.

Kartaltepe Mahallesi Merkez Caddesi'nde ilerleyen araçta, kutlama amacıyla yakılan havai fişeğin patlaması sonucu yangın çıktı.Otomobilde bulunan 4 kişi araçtan yara almadan inerken, çevredekiler yangına müdahale etti.

OTOMOBİL HASAR ALDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hasar gören otomobil olay yerinden çekildi.

O ANLAR KAMERADA

Ayrıca otomobilde havai fişeğin patladığı anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, araçta patlayan havai fişek nedeniyle çevredeki vatandaşların yaşadığı panik yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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