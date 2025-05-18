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Galatasaray şampiyon! Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşku

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, zaferi Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray şampiyon! Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşku - 1. Resim

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golleri Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve penaltıdan Fernando Muslera'dan geldi. Galatasaray'ın şampiyonluk zaferiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşku yaşandı.

Galatasaray şampiyon! Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşku - 2. Resim

ANKARA

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından başkentteki Galatasaraylı taraftarlar, Ankara’da Kuğulu Park ve çevresinde toplanarak şampiyonluk kutlaması yaptı.

Galatasaray şampiyon! Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşku - 3. Resim

TEKİRDAĞ

Galatasaraylı taraftarlar, Tekirdağ Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak şampiyonluk kutlaması yaptı.

Galatasaray şampiyon! Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşku - 4. Resim

KAYSERİ

Sarı-kırmızılı takımın taraftarları Kayseri'de, Süper Lig 2024-2025 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutladı.

Galatasaray şampiyon! Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşku - 5. Resim

İSTANBUL

İstanbul'daki Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig 2024-2025 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutladı.

Galatasaray şampiyon! Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşku - 6. Resim

SİVAS

Sivas'ta Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig 2024-2025 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutladı.

Galatasaray şampiyon! Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşku - 7. Resim

NEVŞEHİR

Nevşehir'de Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig 2024-2025 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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