Galatasaray şampiyon! Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşku

Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Mayıs 2025 22:50 - Güncelleme: 18 Mayıs 2025 23:03 - Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, bitime iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, zaferi Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine iki hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan etti. İlgili Haber Muslera penaltıdan gol attı! Galatasaray'da tarihi an RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golleri Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve penaltıdan Fernando Muslera'dan geldi. Galatasaray'ın şampiyonluk zaferiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanında büyük coşku yaşandı. ANKARA Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından başkentteki Galatasaraylı taraftarlar, Ankara’da Kuğulu Park ve çevresinde toplanarak şampiyonluk kutlaması yaptı. TEKİRDAĞ Galatasaraylı taraftarlar, Tekirdağ Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak şampiyonluk kutlaması yaptı. KAYSERİ Sarı-kırmızılı takımın taraftarları Kayseri'de, Süper Lig 2024-2025 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutladı. İSTANBUL İstanbul'daki Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig 2024-2025 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutladı. SİVAS Sivas'ta Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig 2024-2025 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutladı. NEVŞEHİR Nevşehir'de Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig 2024-2025 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutladı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran