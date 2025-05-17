Yasa dışı sitelerle anlaşıp vatandaşın hesap bilgilerini satmışlar! 33 kişi yakalandı

Ekipler, yasa dışı bahis siteleriyle anlaşıp vatandaşların hesap bilgilerini satan bir şebekeyi tespit etti. Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli yakalanırken, 9 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet ettikleri belirlenen şahısları yakalamaya yönelik harekete geçti.

Ekiplerin çalışmasıyla yapılan planlı takip ile bir çok şüpheli belirlenirken, şüphelilerin yakalanması için Mersin merkezli İstanbul, Ankara ve Malatya'da dron ile özel harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli savcılıktan serbest kalırken 24'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme şüphelilerden 9'unu tutukladı, 19'una ise adli kontrol verdi. Operasyonda kapsamında yurt dışında olan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

ÜCRET KARŞILIĞI HESAP AÇTIRIYORLARDI

Çökertilen suç örgütü üyelerinin, vatandaşları ikna ederek ücret karşılığında banka hesabı açtırdığı ardından bu hesap bilgilerini toplayıp yurt dışında 100 den fazla illegal yasa dışı bahis organizasyonunu yürütenlere vererek yasa dışı bahiste kullandırdıkları ortaya çıktı.