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200 milyon euroluk vurgun yaptılar! 3'ü için de kırmızı bülten çıkarıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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200 milyon euroluk vurgun yaptılar! 3&#039;ü için de kırmızı bülten çıkarıldı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Denizli'de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını öne sürerek vurgun yapan çetenin firari üyeleri Hicabi Pala, Barış Erdoğan ve Tolga Dinler hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Sanıkların, yüksek kâr vaadiyle Avrupa başta olmak üzere Türkiye, Fransa, Belçika ve İsviçre'deki yatırımcılardan toplamda 200 milyon euro para topladığı belirtildi. 

Denizli'de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını öne sürerek başta gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiyi yaklaşık 200 milyon euro dolandırdıkları öne sürülen 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklardan Ertuğrul Sezer'in tutukluluğuna devam kararı verilirken, Volkan Çark adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

200 milyon euroluk vurgun yaptılar! 3'ü için de kırmızı bülten çıkarıldı - 1. Resim

Firari olan Hicabi Pala, Barış Erdoğan ve Tolga Dinler hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldı.

Sanıkların, yüksek kâr vaadiyle Avrupa başta olmak üzere Türkiye, Fransa, Belçika ve İsviçre'deki yatırımcılardan 20 bin ila 300 bin euro arasında para topladığı belirtildi. Duruşmada, Fransa'dan gelen mağdurlar da hazır bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanıkların Dubai bağlantılı şirket faaliyetleriyle ilgili BAE'den bilgi talep edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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