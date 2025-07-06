Yaşlı adam her şeyden habersiz otururken öldürüldü

Gaziantep'te kahvehanede çıkan tartışmada, rastgele açılan ateş 62 yaşındaki Yusuf Çetin'i hayattan kopardı. Çetin, 12 gündür hayat mücadelesi veriyordu.

Olay, Şahinbey ilçesinde 23 Haziran'da yaşandı. İddiaya göre, V.Ö. isimli şahıs ile kahvehane sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine V.Ö., yanında bulunan tabanca ile kahvehaneye rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan 3 mermi o sırada kahvehanede oturan Yusuf Çetin'e (62) isabet etti.

12 GÜN BOYUNCA MÜCADELE ETTİ

Sırtından vurulan Çetin ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çetin'i ambulansla hastaneye götürdü.

Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen 12 günlük hayat savaşını kaybetti. Çetin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Hayatını kaybeden 62 yaşındaki Yusuf Çetin'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Diğer yandan saldırıyı gerçekleştiren cinayet zanlısı V.Ö.‘nün tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.