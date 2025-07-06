Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yaşlı adam her şeyden habersiz otururken öldürüldü

Yaşlı adam her şeyden habersiz otururken öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşlı adam her şeyden habersiz otururken öldürüldü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te kahvehanede çıkan tartışmada, rastgele açılan ateş 62 yaşındaki Yusuf Çetin'i hayattan kopardı. Çetin, 12 gündür hayat mücadelesi veriyordu.

Olay, Şahinbey ilçesinde 23 Haziran'da yaşandı. İddiaya göre, V.Ö. isimli şahıs ile kahvehane sahibi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine V.Ö., yanında bulunan tabanca ile kahvehaneye rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan 3 mermi o sırada kahvehanede oturan Yusuf Çetin'e (62) isabet etti.

12 GÜN BOYUNCA MÜCADELE ETTİ

Sırtından vurulan Çetin ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çetin'i ambulansla hastaneye götürdü.

Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen 12 günlük hayat savaşını kaybetti. Çetin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Hayatını kaybeden 62 yaşındaki Yusuf Çetin'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Diğer yandan saldırıyı gerçekleştiren cinayet zanlısı V.Ö.‘nün tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Financial Times duyurdu: İngiltere’nin umudu Ankara’da!İki araç kaza yaptı, olan bisikletli çocuğa oldu! Talihsiz çocuk aracın altına böyle kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İki araç kaza yaptı, olan bisikletli çocuğa oldu! Talihsiz çocuk aracın altına böyle kaldı - 3. Sayfaİki araç kaza yaptı, olan bisikletli çocuğa oldu!Başakşehir'de 23 araçlık facia! Tonlarca ağırlıktaki vinç yokuş aşağı önüne geleni biçti - 3. SayfaTonlarca ağırlıkta, önüne geleni biçti!'Para vereceğim' diye yanına çağırdığı kardeşleri bıçakladı! - 3. Sayfa'Para vereceğim' diye yanına çağırdığı kardeşleri bıçakladı!Konya'da zincirleme kaza oldu! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaKonya'da zincirleme kaza oldu! Çok sayıda yaralı varMalatya'da kahreden kaza! Karı koca çalışırken can verdi - 3. SayfaMalatya'da kahreden kaza! Karı koca çalışırken can verdiUşak'ta acı kaza! 16 yaşındaki Kazım Sağcan hayatını kaybetti - 3. SayfaUşak'ta acı kaza! 16 yaşındaki çocuk canından oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...