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Yaşlı çifti ölüme götüren dehşet anları! Bir hata, iki cana mal oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da kırmızı ışık ihlali yapan kamyonet 71 yaşındaki Kadir Yıldız ile eşi 70 yaşındaki Fatma Yıldız'ı hayattan kopardı. Kaza anı ise anbean kameralara yansıdı.

Acı olay Konya'nın Meram ilçesinde yaşandı. Hatıp Caddesi istikametine seyir halinde olan kırmızı ışık ihlali yapan Ali B. idaresindeki plakalı kamyonet, Memleket Caddesi Kavşağına geldiğinde Gürbaşak Sokak'tan çıkarak caddeye giriş yapmak isteyen Kadir Yıldız (71) idaresindeki plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan 70 yaşındaki Fatma Yıldız olay yerinde hayatını kaybederken, eşi otomobil sürücüsü Kadir Yıldız ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı çifti ölüme götüren dehşet anları! Bir hata, iki cana mal oldu - 1. Resim

4 KİŞİ YARALANDI

Kamyonet sürücüsü Ali B. ile araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Yaşlı çifti ölüme götüren dehşet anları! Bir hata, iki cana mal oldu - 2. Resim

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, sokak çıkışındaki trafik ışığının yeşil yanması sonrası Kadir Yıldız idaresindeki otomobilin hareket etmesi, cadde üzerinde kırmızı ışık ihlali yapan Ali B. idaresindeki kamyonetin otomobile çarpması ve araçların sürüklenmesi yer alıyor.

Otomobil ile sokaktan hareket eden traktör üzerinde bulunan kişilerin ise el kol hareketleriyle kamyonet sürücüsüne tepki gösterdikleri görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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