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Yedikleri doğum günü pastası kabusları oldu! Çok sayıda öğrenci hastanede

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yedikleri doğum günü pastası kabusları oldu! Çok sayıda öğrenci hastanede
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yozgat'ta doğum günü pastası yiyen 12 öğrenci, mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili pastanın satın alındığı edildiği işletme hakkında inceleme başlatıldı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, doğum günü kutlamasında ikram edilen yaş pastadan yiyen 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin doğum günü dolayısıyla sınıfa getirilen yaş pastadan yiyen bazı öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

Yedikleri doğum günü pastası kabusları oldu! Çok sayıda öğrenci hastanede - 1. Resim

ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI İYİ

Durumun okul yönetimine bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Ambulansla Yerköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 12 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili pastanın temin edildiği işletme hakkında inceleme başlatıldı.

PASTAYI YEDİKTEN SONRA MİDELERİ BULANDI

Öğrencilerden Melis Nazlı, pastayı yedikten sonra mide yanması ve karın ağrısı şikayetlerinin başladığını, durumu öğretmenlerine bildirmelerinin ardından hastaneye kaldırıldıklarını söyledi. Bir diğer öğrenci Sümeyra Nur Alp ise doğum günü kutlamasında arkadaşlarının getirdiği pastadan yedikten sonra mide bulantısı yaşadığını, daha sonra hastaneye kaldırılıp tedavi gördüklerini ifade etti. Öğrenci Sudenaz Türker de yedikleri pastadan zehirlendiğini düşündüklerini şu an durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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