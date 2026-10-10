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Yemek masasında başlayan tartışma cinayetle bitti! Cezası belli oldu

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Yemek masasında başlayan tartışma cinayetle bitti! Cezası belli oldu
Başlık ResmiYemek masasında başlayan tartışma cinayetle bitti! Cezası belli oldu

Kahramanmaraş’ta eşi Nazlı Çokgezme’yi yemek yedikleri sırada çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Emir Çokgezme’nin cezası belli oldu. Müebbet hapis cezasına çarptırılan sanığın cezası 18 yıl 4 ay hapse indirildi. Karar, taraf avukatları tarafından istinafa taşındı.

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Olay, 23 Temmuz 2025 tarihinde Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsa Divanlı Mahallesi’nde meydana geldi.

YEMEK YERKEN TARTIŞTIĞI EŞİNİ TABANCAYLA VURDU

İddiaya göre, tespih dükkanı olan Emir Çokgezme (47), eşi Nazlı Çokgezme (45) ile işyerinde oturup yemek yediği sırada tartışmaya başladı. Eşler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Emir Çokgezme, tabanca ile eşine ateş açtı. Nazlı Çokgezme kanlar içinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Nazlı Çokgezme’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın ardından kaçan Çokgezme, kısa süre sonra polise teslim oldu. Tutuklanan Çokgezme hakkında adam öldürmek suçundan dava açıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI 18 YIL 4 AYA İNDİRİLDİ

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava görüldü. Sanık koca Emir Çokgezme, mahkeme tarafından önce müebbet hapis cezasına ardından da 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Taraf avukatları kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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