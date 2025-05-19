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Yeni nesil dolandırıcılık! "Zenginim, seviyorum, evlenelim" dedi milyonları götürdü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeni nesil dolandırıcılık! &quot;Zenginim, seviyorum, evlenelim&quot; dedi milyonları götürdü
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da kendisini zengin iş adamı olarak tanıtan İranlı şüpheli, Parmis Nazakat isimli kadını 'Evleneceğim' vaadiyle kandırdı. Kurduğu şeytani planla kadını 6 milyon TL dolandıran adam bununla da yetinmeyip mağdurun ailesini de tehdit etti. İşte yeni nesil dolandırıcılığın tüm detayları.

Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan İranlı Parmis Nazakat'ın hayatı Türkiye'ye yaptığı iş seyahatinde değişti. Burada kendini restoran sahibi zengin bir iş insanı olarak tanıtan  Alireza Ghaffari Hosseini ile tanışan kadın kısa sürede duygusal bağ kurdu. 

Evlenme vaadiyle kadını kandıran ve güvenini kazanan adamın planı pes dedirtti. 

BİR ŞARJLA MİLYONLARI GÖTÜRDÜ

Sabah'ın haberine göre, 2024 yılı Şubat ayında İstanbul ziyaretinin ardından KKTC'ye dönmeye hazırlanan Nazakat, sevgilisinin telkiniyle telefonunu şarjda "unutmuş" şekilde evden ayrıldı.

Ardından şüpheli, içinde mobil bankacılık uygulamaları bulunan bu telefon aracılığıyla, mağdurun hesaplarından İran'daki annesinin hesabına 10 gün içinde toplam 135 bin İngiliz sterlini aktardı.

HER ŞEYİ ÖNCEDEN PLANLADI

Avukat Büçkün Canatik'in savcılığa sunduğu suç duyurusuna göre, şüpheli Hosseini tüm süreci önceden planladı. Paraları aktarırken dekontlara "borç" açıklaması yazdı.

Olayın ortaya çıkmasından sonra da müvekkilini ve ailesini İran'daki akrabaları üzerinden tehdit etmeye başladı.

Mağdurun avukatı Canatik, "Bu olay, yeni nesil dolandırıcılığın duygusal manipülasyonla nasıl iç içe geçtiğinin çarpıcı bir örneği. Aşk, artık bir güven aracı değil, suistimal aracı haline getirildi" diyerek benzer vakalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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