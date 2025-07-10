Yer Şanlıurfa! Markette etrafa deodorant sıktı, utanmadan bir de sosyal medyada paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Temmuz 2025 07:34 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 07:41 - Güncelleme:

Şanlıurfa'da bir şahıs, markette eline aldığı deodorantı sağa sola sıkmaya başladı. O anları sosyal medyada "İstediğimi yaparım, istediğimi de ederim, hiç kimseyi ilgilendirmez" notu ile paylaşan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da bulunan bir markette akılalmaz anlar yaşandı. İlgili Haber Elazığ'da akılalmaz olay! Ses yapıyor diye çocuğu hastanelik etti Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir markette eline aldığı deodorantı sağa sola sıkan bir şahsın görüntülerini sosyal medyadan, "İstediğimi yaparım, istediğimi de ederim, hiç kimseyi ilgilendirmez" notu ile paylaşması üzerine yakalanması için harekete geçti. GÖZALTINA ALINDI Başlatılan çalışma sonucunda, şüphelinin kimliği tespit edilerek adresine baskın yapılırken, gözaltına alınan şüpheli hakkında "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci