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Yer: Zonguldak! Alkollü şahıs yavru köpeği ısırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yer: Zonguldak! Alkollü şahıs yavru köpeği ısırdı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Akıllara durgunluk veren olay Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana geldi. 34 yaşındaki Ömer V. alkolün dozunu kaçırınca hem yavru köpeği ısırarak zarar verdi. 

34 yaşındaki Ömer V. isimli şahıs, gündüz vakti alkolü fazla kaçırınca akıllara durgunluk veren bir şey yaptı. Ömer V., caddede alkolün etkisiyle bir yavru köpeği önce ısırdı, sonra da yerden yere vurarak köpeğe şiddet uyguladı.

JANDARMA ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, saldırgan hali bulunan Ömer V.'ye yaklaşamayınca jandarma ekipleri de olay yerine hareket etti. Jandarma tarafından etkisiz hale getirilen şahıs ambulansla tedavi altına alınmak isteyince yine zorluk çıkardı. Şahsın tedaviyi reddettiği belirtildi.

Yer: Zonguldak! Alkollü şahıs yavru köpeği ısırdı - 1. Resim

Öte yandan şahsın ısırıp zarar verdiği köpeğin vatandaşlar ve ekipler tarafından kontrol altına alındığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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