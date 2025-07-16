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Yolun karşısına geçmeye çalışan adam metrelerce sürüklendi: Görüntüler tüyleri diken diken etti...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Diyarbakır, Kaza, Yaralı, Otomobil, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. 40 yaşındaki adam metrelerce sürüklendi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dün yaşanan olayda yolun karşısına geçmeye çalışan Eşref Uşar'a (40) otomobil çarptı.

Çarpmayla birlikte Uşar, metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAZA KAMERADA

Ağır yaralı Uşar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kaza anı ise anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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