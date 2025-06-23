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Yozgat'ta feci kaza: Karı-koca hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yozgat&#039;ta feci kaza: Karı-koca hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yozgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada karı-koca hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yozgat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

H.Z. idaresindeki otomobil Sivas-Yozgat kara yolu Çalatlı köyü kavşağında, T.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Yozgat'ta feci kaza: Karı-koca hayatını kaybetti - 1. Resim

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada T.K. ve eşi Ş.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı H.Z. sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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