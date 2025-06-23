Yozgat'ta feci kaza: Karı-koca hayatını kaybetti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yozgat'ta 2 otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada karı-koca hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Yozgat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
H.Z. idaresindeki otomobil Sivas-Yozgat kara yolu Çalatlı köyü kavşağında, T.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada T.K. ve eşi Ş.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı H.Z. sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir