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3. Sayfa

Yunanistan'a kaçacaktı... Suç makinesi sınırda yakalandı

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Yunanistan'a kaçacaktı... Suç makinesi sınırda yakalandı
Başlık ResmiYunanistan'a kaçacaktı... Suç makinesi sınırda yakalandı

Edirne'de 45 ayrı suçtan aranan ve hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

45 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 45 ayrı kaydı bulunan D.A'nın yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlendi.

YAKALANDI

JASAT ekiplerince Edirne’de yakalanan D.A'nın hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Edirne
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