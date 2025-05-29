Zehir tacirlerine nefes almak yok! 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 7 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 70 ton esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildi.

61 operasyonel tim, 645 personelin katıldığı operasyonlarda 7 zehir taciri yakalandı.

Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu.

“Diyarbakır’da 70 Ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirdik”

Diyarbakır'da Jandarma İHA'lar ve Uzaktan Algılama Sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda, 7 şüpheli zehir taciri yakalandı.

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"ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELEYE DEVAM"

Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde, 61 operasyonel tim, 645 personel ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendi.

Diyarbakır Valimizi, operasyonları koordine eden Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren Diyarbakır İl Jandarma Komutanımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz"