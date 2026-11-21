Bursa Büyükşehir Belediyesi, Zindankapı merkezli tanıtım toplantısıyla yeni kültür sanat sezonunu ve şehri sanatla buluşturacak vizyon projelerini kamuoyuna duyurdu.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Dört mevsim Bursa’da kültür sanat’ temasıyla hazırlanan 2026-2027 sezonu tanıtım toplantısını, Zindankapı’da gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa’nın yeni kültür sanat vizyonunu “Şimdi Bursa’da sanat zamanı” ifadeleriyle tarif etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 kültür sanat sezonunu, Zindankapı’da düzenlediği tanıtım toplantısıyla açtı. ‘Dört mevsim Bursa’da kültür sanat’ temasıyla hazırlanan yeni kültür sanat vizyonunu Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, kamuoyuyla paylaştı.

BURSA İÇİN YENİ BİR SAYFA

Bursa’nın; mimarinin, edebiyatın, musikinin ve geleneksel sanatların asırlar boyunca buluşma noktası olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Şahin Biba, “Ahmet Vefik Paşa’nın tiyatroya kazandırdığı değer, Karagöz ve Hacivat’ın hayal perdesinde yüzyıllardır süren yolculuğu, şehrimizin kültürel zenginliğinin önemli parçalarıdır. Zeki Müren’in eşsiz sesi, Müzeyyen Senar’ın unutulmaz yorumları bu toprakların sanat hafızasında yaşamaya devam ediyor. Biz de bu birikimden aldığımız ilhamla Bursa’nın kültür ve sanat hayatında yeni bir sayfa açıyoruz. Bursa’nın düşünen, üreten, ilham veren ve sanatın hayatın tam içinde yer aldığı bir şehir olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Dört mevsim Bursa’da kültür sanat

SANAT HER KÖŞEDE HİSSEDİLECEK

Sanatın, insanları birbirine yaklaştırdığını ve farklı kuşaklar arasında köprüler kuran birleştirici bir güç olduğunu ifade eden Başkan Vekili Biba, “Sanat yaşadığımız şehre olan aidiyetimizi güçlendirir. Bu nedenle yeni dönemde kültür ve sanatın Bursa’nın her köşesinde hissedilmesini hedefliyoruz” dedi.

BURSA’NIN YETENEKLERİ KEŞFEDİLECEK

Çocukları ve gençleri kültür sanat vizyonun merkezine aldıklarını ifade eden Başkan Vekili Şahin Biba, ‘Bursa Virtüözlerini Arıyor’ projesiyle şehrin yeteneklerinin keşfedileceğini belirterek “Enstrüman yarışmaları, liselerarası müzikal oyun yazma yarışması ve Uluslararası Bursa Kısa Film Yarışması gibi etkinliklerle gençlerimizi sanatsal üretime teşvik edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

FETHİN 700’ÜNCÜ YILINA ÖZEL MÜZİKAL

‘Kültür Sanat ve Gelişim Akademisi’ çatısı altında müzik, tiyatro ve görsel sanatlar gibi branşlarda eğitimler verileceğini duyuran Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, “Eğitimler vererek çocuklarımızı ve gençlerimizi güzel sanatlar liselerine ve konservatuvarlara hazırlayacağız. Yine bu kapsamda 6 Nisan 2027’de ‘Bursa’nın Fethi 700. Yıl Müzikali’ni sahneleyeceğiz” dedi.

Dört mevsim Bursa’da kültür sanat

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Sezon boyunca düzenlenecek festivaller ve konser programlarında dünyaca ünlü sanatçıların Bursalı sanatseverlerle buluşacağını müjdeleyen Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa’da sahne alacak isimleri de açıkladı: “Vicente Amigo, Al Di Meola, Samara Joy, Goran Bregović ve Giuseppe Gibboni gibi uluslararası sanatçıları Bursa’da sanatseverlerle buluşturacağız. Buluşmalarla Bursa’nın kültür ve sanat alanındaki uluslararası vizyonunu güçlendireceğiz.”

BURSALI SANATÇILAR UNUTULMAYACAK

“Şehrimizin birbirinden değerli sanatçılarına da festivallerimizde ve sezon programlarımızda yer vereceğiz” diyen Başkan Vekili Biba, “Bursalı sanatçılarımızı hem bireysel performanslarıyla hem de konuk sanatçılarımızla ortak sahnelerde sanatseverlerle buluşturacağız. Türk halk müziği, Türk sanat müziği, klasik müzik ve caz konserleriyle hemşehrilerimize zengin bir program sunacağız” dedi.

TİYATRODA YENİ OYUNLAR SAHNELENECEK

“Tiyatromuzda da birbirinden değerli yeni oyunları seyircilerimizle buluşturacağız” duyurusunda Başkan Vekili Şahin Biba, “Kapılarımız yeni fikirlere, yeni yeteneklere, yeni iş birliklerine daima açık olacak” değerlendirmesinde bulundu.

GELENEKLE GELECEK BURSA’DA BULUŞACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, “Bursa’nın köklü mirasını yaşatırken çağın sanat anlayışına da yer açacağız. Gelenekle yeniliği, ustalıkla gençliği, yerel değerlerimizle evrensel sanat anlayışını aynı noktada buluşturacağız. ‘Adım adım Bursa’nın Saklı Tarihi’ kültür yürüyüşleriyle hemşehrilerimizin kendi şehirlerini yeniden keşfetmelerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Dört mevsim Bursa’da kültür sanat

KARAGÖZ VE ENERJİ MÜZELERİ YENİLENECEK

Müzeler hakkında açıklamalarda da bulunan Başkan Vekili Şahin Biba, “Karagöz Müzesi’ni ve Enerji Müzesi’ni yenileyerek tekrar ziyarete açacağız. Bursa Kent Müzesi’ni de Defterdarlık Binası’nda ziyaretçilerimizle buluşturacağız” dedi.

‘ŞİMDİ BURSA’DA SANATIN ZAMANI’

“Kültür ve sanatı, her mevsim, her ay, her bir ilçemizde şehir hayatının merkezinde hissedeceğiz” ifadelerini vurgulayan Başkan Vekili Biba, “Dünyada iz bırakan şehirlere baktığımızda, onları farklı kılan en önemli özelliklerden birinin güçlü kültürel kimlikleri olduğunu görüyoruz. Çok şanslıyız ki Bursa’nın kökleri sağlam. Bizler de bugünümüzü sanatla zenginleştireceğiz. Kültür ve sanat alanında daha üretken bir Bursa için çalışacağız. Bu yolculuğa emek veren bütün sanatçılarımıza, kültür insanlarına, çalışma arkadaşlarımıza ve sanatın her zaman en büyük destekçisi olan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyor, ‘Şimdi Bursa’da sanatın zamanı’ diyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Dört mevsim Bursa’da kültür sanat

ZİNDANKAPI’DA MÜZİK ZİYAFETİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’nın Bursa için yeni kültür sanat vizyonunu tanıttığı program resitallere sahne oldu. Zindankapı girişinde canlı performans gösterisiyle karşılanan katılımcılar, müzik ziyafeti yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni, keman virtüözü Muhammed Yıldırır’ın performansıyla renk kattığı programda, piyanist Emirhan Özkaymak ile solistler Hilal Yavaş, Deniz Tan ve Betül Bilgin de sahne aldı.

‘Dört Mevsim Bursa’da Kültür Sanat’ filminin de gösterildiği tanıtım toplantısına Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Birkan ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Kültür AŞ yönetim kurulu, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, akademisyenler, sanatçılar ve basın mensupları katıldı.





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SILA EVMEZ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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