İnce ve hafif dizüstü bilgisayar hangisi? 1,8 kg ve 18,3 mm Casper Nirvana S100

Bilgisayarını gün içinde yanında taşıyanlara Casper Nirvana S100’ü öneriyoruz. Model, ince alüminyum gövdesi ve geniş çalışma ekranıyla evde, ofiste ve toplantıda aynı dosyalarla çalışan kişilere uygun. Günün ilk saatlerinde sunuma son şeklini vermek, toplantıda not almak ve akşam belge düzenlemeye devam etmek aynı bilgisayarda yürütülüyor. Biz bu kullanımda gövdenin taşıma ölçülerine, panelin belge düzenine ve açık uygulamalar için seçilen donanıma bakıyoruz. Güç düğmesindeki parmak izi okuyucu ile aydınlatmalı klavye de günlük erişim ve yazı yazma işlerinde görev alıyor. Modelin menteşesine ait bağımsız test kaydı, her gün açılıp kapanan gövde için ek bilgi sağlıyor.

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CASPER NİRVANA S100’ÜN TAŞIMA ÖLÇÜLERİ NELER?

Casper Nirvana S100, 1,8 kg ağırlığa ve 18,3 mm kalınlığa sahip. Bilgisayarını sabah iş yerine götürüp akşam evde kullanacak kişi için bu ölçüler günlük taşıma kararını yönlendiriyor. Kapalı gövde, gün içinde yer değiştiren kullanıcının yanında gidiyor; çalışma başladığında belgeler ve uygulamalar aynı cihazda açılıyor. Biz modeli bu hareketli çalışma düzenine uygun buluyoruz.

Casper Nirvana S100’ün alüminyum alaşım gövdesi, metal dış yüzey isteyen kullanıcıya uygun. İnce yapı, günün bir bölümünde toplantı odasında, kalanında kendi masasında çalışan kişinin bilgisayar tercihine giriyor. Aynı sistemle yer değiştirmek, dosyaları ve kullanılan uygulamaları beraberinde götürmeyi sağlıyor. Kullanıcı çalışma noktasına geçtiğinde sunumuna, araştırma sekmelerine ve kayıtlı belgelerine kendi bilgisayarından dönüyor.

CASPER NİRVANA S100’ÜN EKRANI BELGE İŞLERİNE UYGUN MU?

Casper Nirvana S100, 16 inç FHD IPS ekranla geliyor. Panelin 16:10 oranı, uzun metinleri ve hesap tablolarını dikey yönde görüntülemek için alan sağlıyor. Toplantıdan önce sunumu açmak, metindeki düzeltmeleri yapmak ve ardından notları okumak aynı panelde yürütülüyor. Biz ekran boyutunu, bilgisayarı yanında taşıyan kişinin günlük belge ve tarayıcı işleriyle birlikte değerlendiriyoruz.

Casper Nirvana S100’ün ekran parlaklığı 300 nit. Sunum, belge ve internet sayfaları arasında geçiş yapan kullanıcı bu paneli gün boyunca kullanıyor. Hesap tablosunun yanında araştırma penceresini açan kişi, uygulamalarının yerleşimini de kendi çalışma alışkanlığına göre düzenliyor. Biz Casper Nirvana S100’ü, dosyalarıyla birlikte ekranını da farklı çalışma noktalarına götürmek isteyenlere öneriyoruz.

CASPER NİRVANA S100’TE GÜNLÜK İŞLER İÇİN HANGİ DONANIMLAR VAR?

Casper Nirvana S100; Intel Core Ultra 7 255H, Core 9 270H, Core 7 240H, Core 5 210H ve Core i7-13620H ile Core i5-13420H işlemci seçenekleri sunuyor. Günlük belge ve tarayıcı kullanımının yanında daha yoğun uygulamalar açan kişi, işlemciyi kendi program listesine göre seçiyor. DDR5 bellek kapasitesi ve SSD alanı da siparişte bu çalışma biçimine göre belirleniyor.

Casper Nirvana S100’te bellek seçimini aynı anda açık tutulan uygulamalar yönlendiriyor. Toplantı notlarını düzenlerken tarayıcıda araştırma yapan ve hesap tablosunu açık tutan kişi, bu programları birlikte kullanıyor. Depolama seçiminde sunum arşivi, proje dosyaları ve kayıtlı belgeler hesaba katılıyor. Modelin M.2 NVMe SSD seçenekleri arasında 250 GB, 500 GB, 1 TB ve 2 TB bulunuyor. DDR5 bellek seçenekleri 8 GB’den başlıyor ve ürün ailesinde 64 GB’a kadar destek bulunuyor. Siparişte seçilen kapasite, birlikte çalıştırılacak programlara göre belirleniyor. Biz belge düzenleme, hesap tablosu ve görüntülü toplantı uygulamalarının aynı gün nasıl kullanıldığını bu aşamada soruyoruz.

Casper Nirvana S100’ün aydınlatmalı Türkçe Q klavyesi, farklı çalışma noktalarında metin yazarken kullanılıyor. Kullanıcı toplantı notlarını, sunum açıklamalarını ve e-postalarını aynı klavyeyle hazırlıyor. USB Type-A, USB Type-C ve HDMI bağlantıları ise masada kullanılan çevre birimleriyle bağlantı kuruyor. Harici ekranla sunum yapan veya USB bağlantılı ekipman kullanan kişi, çalışma düzenini bu bağlantılar üzerinden oluşturuyor. Masasında harici monitör kullanan kişi, toplantıya geçtiğinde bilgisayarın kendi paneline dönüyor. USB bağlantılı ekipmanla çalışan kullanıcı da port yerleşimini buna göre planlıyor. Böylece masa başında kurulan düzenle bilgisayarın tek başına kullanıldığı toplantı düzeni arasında geçiş yapılıyor.

CASPER NİRVANA S100’ÜN METAL GÖVDESİ HANGİ TESTTEN GEÇTİ?

Casper Nirvana S100’ün premium alüminyum gövdesindeki menteşe, 1878'den beri faaliyet gösteren İsviçre merkezli bağımsız test kuruluşu SGS’in testinde 20.000 kez açılıp kapatıldı. Dört kontrolde de gövdede çatlak, ekran kablosunda hasar ve menteşede gevşeme görülmedi. Günde 5 kez açılıp kapanan bir laptop için bu, 10 yılı aşkın kullanıma karşılık gelir. Bulgular, test edilen cihaz ve laboratuvar koşulları için geçerlidir.

Casper Nirvana S100’ün güç düğmesinde parmak izi okuyucu bulunuyor. Desteklenen oturum açma ayarlarıyla çalışan okuyucu, gün içinde bilgisayarına yeniden dönen kullanıcının erişim adımında görev alıyor. Toplantıya geçerken veya evde çalışmaya başlarken aynı giriş yöntemi kullanılıyor. Biz bu özelliği, dosyalarıyla farklı masalara geçen ve kendi bilgisayarında çalışmayı sürdüren kişiler için değerlendiriyoruz. Klavyenin aydınlatması, parmak iziyle giriş ve ekrana ayrılan çalışma alanı aynı günlük akışta kullanılıyor. Bir toplantıdan diğerine geçerken sunum açan kişi, ardından notlarını yazıyor ve hesap tablosuna dönüyor. Kullanılan uygulamalar bilgisayarın kendi donanımında çalışmayı sürdürüyor.

CASPER NİRVANA S100 HAREKETLİ ÇALIŞMA İÇİN NELER SUNUYOR?

İnce ve hafif dizüstü bilgisayar hangisi? 1,8 kg ve 18,3 mm Casper Nirvana S100

Sıkça sorulan sorular

Casper Nirvana S100 geniş ekranda hangi işleri karşılıyor?

Casper Nirvana S100, ince kasası içinde geniş bir FHD IPS panel sunuyor. Kullanıcı bilgisayarını yanında götürdüğünde belge, tablo ve internet sayfalarını aynı ekranda açıyor. Biz bu modeli, çalışma alanına önem verdiği halde bilgisayarını farklı yerlere taşıyan kişilere öneriyoruz. Gövde ölçüleriyle paneli bu nedenle birlikte ele alıyoruz.

Casper Nirvana S100’ün alüminyum alaşım kasası kimlere hitap ediyor?

Casper Nirvana S100’ün alüminyum alaşım gövdesi, bilgisayarında metal dış yüzey isteyenlere uygun. İş yerinde ve evde aynı cihazla çalışan kişi, ekranını ve dosyalarını bu gövdeyle birlikte taşıyor. Menteşeye ilişkin laboratuvar kontrolleri de günlük açma-kapama hareketi için bağımsız bulgu sağlıyor. Biz malzemeyi taşıma ölçüleriyle beraber değerlendiriyoruz.

Toplantılar arasında taşınacak Casper Nirvana S100’te ekran oranı neden önemli?

Casper Nirvana S100’ün ekran oranı, belge ve tarayıcı kullanımında dikey alana katkı sağlıyor. Kullanıcı toplantıdan önce sunumunu açıyor, ardından notlarını ve hesap tablolarını aynı panelde kullanıyor. Biz geniş ekranı, taşınabilir bilgisayarda günün farklı görevlerini sürdüren bir özellik olarak görüyoruz. S100’ün paneli bu çalışma biçimini destekliyor.

Casper Nirvana S100’ü iş dosyaları için seçerken kapasite nasıl belirleniyor?

Casper Nirvana S100’te bellek tercihini birlikte kullanılan uygulamalar, depolama tercihini saklanan dosyalar yönlendiriyor. Çok sayıda belge ve sunumla çalışan kişi, arşivini SSD kapasitesine dahil ediyor. Programları aynı anda açık tutan kullanıcı da bellek ihtiyacına bakıyor. Bu seçimler, bilgisayarın hareketli iş gününde nasıl kullanılacağına göre yapılıyor.

Casper Nirvana S100’teki parmak izi okuyucu günlük kullanımda ne sağlıyor?

Casper Nirvana S100’ün güç tuşundaki okuyucu, desteklenen oturum açma ayarlarıyla parmak izi kullanıyor. Gün içinde bilgisayarını yeniden açan kullanıcı, dosyalarına bu erişim yöntemiyle dönüyor. Toplantı öncesinde sunumunu hazırlamak veya eve geçtiğinde belge düzenlemeye başlamak için aynı bilgisayarı kullanıyor. Okuyucu, bu günlük erişim adımlarında görev alıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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