Oyun ve iş için tek laptop önerisi: Casper Excalibur G915 ile gün nasıl planlanıyor?

İş dosyalarını ve oyunlarını tek sistemde tutmak isteyen kullanıcıya Casper Excalibur G915’i öneriyoruz. Model, 1878’den beri faaliyet gösteren İsviçre merkezli bağımsız test kuruluşu SGS’nin PCMark 10 Productivity testinde 20.343 puan aldı. Bu sonuç, testin 15.000 puanlık sınırının yaklaşık yüzde 36 üzerinde. Bu ölçüm, belge ve hesap tablosu çalışmalarına ilişkin bir referans sunuyor. Akşam oyuna geçildiğinde aynı bilgisayardaki RTX grafik donanımı kullanılıyor. Günün iki bölümünde gereken özellikler böylece ortak bir yapılandırmada toplanıyor. Sabah rapor hazırlayan, öğleden sonra toplantıya katılan ve mesai sonrasında arkadaşlarıyla oynayan kişi için tercih, günlük program listesinden başlıyor. Ekran, kapasite ve işlemci bu kullanımın tamamına göre belirleniyor.

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CASPER EXCALİBUR G915 İŞ UYGULAMALARINDA HANGİ VERİYİ SUNUYOR?

Casper Excalibur G915’in üretkenlik ölçümünde belge ve elektronik tablo görevleri birlikte ele alındı. Değerlendirmede kullanılan sınır 15.000 puandı. Belge düzenleme ve elektronik tablo görevlerini kapsayan test, çalışma uygulamaları hakkında bilgi veriyor. İncelenen sürümde Core Ultra 7 356H işlemci, RTX 5070, 64 GB DDR5 RAM ve 2 TB SSD vardı. Bulgular bu donanımla laboratuvarda yürütülen çalışmayı kapsıyor.

Casper Excalibur G915’i iş bilgisayarı olarak kullanan kişi, örneğin bir teklifin metnini yazarken maliyet tablosunu da açıyor. Araştırma kaynakları tarayıcıda bekliyor. Toplantı başladığında sunum dosyasına geçiliyor. Bu görevlerin aynı oturumda yürütülmesi, işlemciyle bellek tercihini günlük çalışmaya bağlıyor. Kullanıcı, oyun donanımı kadar çalışma saatlerinde açacağı programların ihtiyacını da satın alma listesine ekliyor.

MESAİ SONUNDA AYNI SİSTEMLE OYUNA GEÇİŞ

Casper Excalibur G915’te oyun görüntülerini RTX 5060 veya RTX 5070 grafik donanımı hazırlıyor. Kullanıcı, sevdiği yapımlara ve görüntü tercihine göre bu seçeneklerden birini belirliyor. Çalışma günü bittiğinde iş dosyaları bilgisayarda kalıyor, oyun uygulaması açılıyor. Aynı sistemin iki kullanımındaki donanım ihtiyacı bu nedenle birlikte düşünülüyor. Grafik kartı kararı, özellikle oynanacak yapımların önerilen donanımıyla ilişkilendiriliyor.

Casper Excalibur G915 ile akşamları yarış oyununa giren kişi, görüntü ayarlarını kendi panelinde görmek istediği ayrıntıya göre düzenliyor. Bir başka kullanıcı strateji oyunlarında uzun oturumlara zaman ayırıyor. İşte kullanılan yazılımlar ortak olsa da oyun tercihleri farklılaşıyor. Seçilen grafik donanımı bu kişisel tercihe karşılık geliyor. Bilgisayar, kullanıcının çalışma programlarıyla eğlence alışkanlığını aynı yerde barındırıyor.

İKİ KULLANIM İÇİN EKRAN YERLEŞİMİ

Casper Excalibur G915’in 16 inç IPS ekranında 16:10 görüntü oranı bulunuyor. Çalışma sırasında uzun belgeler ve tablo satırları bu dikey alanda görüntüleniyor. Kullanıcı bir raporun kaynaklarıyla kendi metni arasında geçiş yapıyor. Oyun başladığında aynı panel sahneleri gösteriyor. FHD ile QHD ekran seçenekleri arasındaki tercih, çalışma pencereleri ve oyun görüntüsü birlikte ele alınarak yapılıyor.

Casper Excalibur G915’in ekranına iş gününde farklı programlar yerleşiyor. Bir sunumun düzenleme alanıyla tarayıcı penceresi, kullanıcının alışkanlığına göre açılıyor. Daha yüksek çözünürlük isteyen kişi ayrıntı ve pencere düzenine ağırlık veriyor. Kendi ekranında FHD oyun oynamayı planlayan kullanıcı ise bu panel seçeneğine yöneliyor. Böylece bilgisayarın gün boyunca bakılan yüzeyi, hem dosyaların hem oyunların görüntü alanı olarak seçiliyor.

İŞ ARŞİVİNİ OYUN KÜTÜPHANESİNDEN AYRI HESAPLAMAK

Casper Excalibur G915’in DDR5 belleği seçilirken günlük uygulamaların eş zamanlı kullanımı dikkate alınıyor. Bir görüşme sürerken hesap tablosuna dönen, notlarını düzenleyen ve araştırma sekmelerini açık tutan kişi bu programları birlikte kullanıyor. RAM miktarı bu oturuma göre belirleniyor. Oyun sırasında çalışan iletişim yazılımı da hesaba katılıyor. Kullanıcı, iki kullanımın açık uygulamalarını tek listede topluyor.

Casper Excalibur G915’in M.2 SSD alanı ise proje klasörleriyle kurulu oyunlara ayrılıyor. Büyük sunum ekleri, tamamlanan işler ve kişisel arşiv bu alanda saklanıyor. Oyunların ek içerikleri de toplam kapasiteye dahil ediliyor. Depolama seçiminde hangi dosyaların bilgisayarda kalacağı belirleniyor. Böylece çalışma belleğiyle dosya arşivi farklı ihtiyaçlar olarak ele alınıyor, satın alınan sürümün kapasitesi günlük kullanımın bütününü kapsıyor.

Yer değiştiren çalışma gününde alüminyum gövde

Casper Excalibur G915’in premium alüminyum alaşım gövdesi, SGS’nin aynı modele uyguladığı mekanik incelemeyle destekleniyor. Ekran kapağı 20.000 açma-kapama boyunca kontrol edildi ve dört kontrol noktasında sorunsuz bulundu. Bilgisayarın ağırlığı 2,3 kg, kalınlığı 20,5 mm. Aynı sistemi iş yerine götüren kişi bu ölçülerle taşıma kararını veriyor. Evde oyun için kullandığı bilgisayarı çalışma noktasında yeniden açıyor. Premium alüminyum dış yapı tercihi, böylece kullanıcının gün içinde yanında taşıdığı bilgisayarla ilişki kazanıyor.

Casper Excalibur G915’in HDMI bağlantısı, işte kullanılan harici ekranla görüntü paylaşımına hizmet ediyor. Ethernet girişi de kablolu ağ kuruyor. Kendi paneliyle çalışan kişi ile masa başında ek monitör kullanan kişinin bağlantı düzeni farklılaşıyor. Kullanıcı bu çevre birimlerini donanım seçiminden önce belirliyor. Oyun ve çalışma için tek bilgisayar tercihi, kullanılan ekipmanlarla beraber tamamlanıyor.

CASPER EXCALİBUR G915’TE İŞ VE OYUN İHTİYACI HANGİ ÖZELLİKLERLE EŞLEŞİYOR?

Oyun ve iş için tek laptop önerisi: Casper Excalibur G915 ile gün nasıl planlanıyor?

GÜNÜN TAMAMINA GÖRE KURULAN YAPILANDIRMA

Casper Excalibur G915, iş saatlerinde kendi uygulamalarıyla çalışıp akşam oyun açan kişiye uygun. Üretkenlik ölçümü çalışma tarafına referans verirken grafik seçimi oyunlara göre yapılıyor. Ekran iki kullanımın görüntü alanını, kapasite ise açık programlarla saklanan dosyaları karşılıyor. Tercih, günün yalnız bir anından değil kullanıcının bütün bilgisayar alışkanlığından doğuyor.

ORTAK İŞ VE OYUN SİSTEMİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Casper Excalibur G915 için iş programları ve oyunlar hangi sırayla seçiliyor?

Casper Excalibur G915 yapılandırmasında önce çalışma saatlerinde açılan programlar tanımlanıyor. Bunlara mesai sonrasında oynanan yapımlar ekleniyor. İşlemci ve bellek, uygulamaların birlikte kullanımına göre belirleniyor. Grafik kartı tercihinde oyunların istediği donanım öne çıkıyor. Kullanıcı iki listeyi birleştirdiğinde aynı sistemin gün boyunca yapacağı işleri açık biçimde görüyor.

Casper Excalibur G915’in ofis testi günlük çalışmayla nasıl ilişkilendiriliyor?

Casper Excalibur G915’in PCMark üretkenlik kaydı, metin ve tablo çalışmalarına ilişkin ölçülmüş bir sonuç sunuyor. Kullanıcı bu görevleri kendi raporlarıyla ve çalışma dosyalarıyla eşleştiriyor. Test edilen donanım, sonucun bağlamını belirliyor. Oyun kararı ise ayrıca ilgili yapımların gereksinimlerine dayanıyor. Aynı bilgisayarın iki görevi kendi verileriyle değerlendiriliyor.

Casper Excalibur G915’in paneli hem belge hem oyun için nasıl belirleniyor?

Casper Excalibur G915 ekranı seçilirken çalışmada kullanılan pencere düzeniyle oyun çözünürlüğü birlikte düşünülüyor. Kullanıcı belge satırlarını ve tablo alanını kendi panelinde görüyor. Akşam oyun sahnelerini de aynı ekranda izliyor. Görüntü ayrıntısına ayırdığı öncelik, panel alternatifleri arasında tercihi yönlendiriyor. Böylece günlük çalışma ekranıyla oyun ekranı tek seçimde buluşuyor.

Casper Excalibur G915’te kurumsal dosyalarla oyunlar için alan nasıl ayrılıyor?

Casper Excalibur G915’in SSD seçiminde iş projelerinin toplamına oyunların kurulum alanı ekleniyor. Kullanıcı eski çalışmalarını bilgisayarda tutuyorsa bunları da arşive dahil ediyor. RAM miktarı ise dosyaların sayısından çok açık programların çalışma düzeniyle eşleştiriliyor. Bu iki hesap, sistemin saklama alanını ve günlük uygulama kapasitesini ayrı ihtiyaçlara bağlayarak belirliyor.

Casper Excalibur G915 masa başında ek ekranla nasıl kullanılıyor?

Casper Excalibur G915, HDMI üzerinden harici görüntü bağlantısı kuruyor. Kullanıcı iş yerinde ek monitörle çalışırken kendi ekranını da çalışma düzenine katıyor. Eve döndüğünde oyunlarını dahili panelinde açıyor. Çevre birimleri ve bağlantılar bu iki kullanımın kurulumunu belirliyor. Bilgisayarın donanımı, kullanılan ekran düzeniyle birlikte kişisel sisteme dönüşüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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