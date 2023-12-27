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    Bahçeşehir Koleji'ne Euroleague koçu! Dejan Radonjic dönemi resmen başladı

    Bahçeşehir Koleji son 2 yıldır takımı çalıştıran Sinan Atalay'ın yerine Dejan Radonjic'i getirdi. Karadağlı koç Euroleague'de Kızılyıldız, Bayern ve Panathinaikos'u çalıştırmıştı.

    Bahçeşehir Koleji&#039;ne Euroleague koçu! Dejan Radonjic dönemi resmen başladı
    BASKETBOL Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevine Dejan Radonjic'i getirdi. Sinan Atalay'la yollarını ayıran İstanbul ekibi, Karadağlı koçu açıkladı.

    İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, geçmişte Kızılyıldız, Bayern ve Panathinaikos gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Dejan Radonjic!" ifadelerine yer verildi.

    BEŞİKTAŞ'LA BİRLEŞİYOR

    Bahçeşehir Koleji'nin önümüzdeki sezon Beşiktaş'la birleşmesi bekleniyor. Hasan Arat yönetiminde yer alan Bahçeşehir Koleji'nin sahibi Hüseyin Yücel, birleşmeyi doğruladı.

    Dejan Radonjic hamlesinin de gelecek sezon düşünülerek yapıldığı öğrenildi.

    SİNAN ATALAY'A VEDA

    Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nda başantrenör Sinan Atalay ile yollar ayrıldı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "3,5 sezondur kulübümüzde görev alan ve 2 sezondur başantrenörlük görevini yürüten değerli koçumuz Sinan Atalay ile yollarımız ayrılmıştır. Sinan Atalay'a kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve Türk basketboluna bugüne kadar yaptığı değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

    Düzenleyen:  - BASKETBOL
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bahçeşehir Koleji
    Haberler > BASKETBOL > Bahçeşehir Koleji'ne Euroleague koçu! Dejan Radonjic dönemi resmen başladı
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