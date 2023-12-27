Bahçeşehir Koleji'ne Euroleague koçu! Dejan Radonjic dönemi resmen başladı

27 Aralık 2023 18:33 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 18:36

Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük görevine Dejan Radonjic'i getirdi. Sinan Atalay'la yollarını ayıran İstanbul ekibi, Karadağlı koçu açıkladı.

İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, geçmişte Kızılyıldız, Bayern ve Panathinaikos gibi takımları çalıştırmış deneyimli başantrenör Dejan Radonjic ile anlaşmaya varmıştır. Ailemize hoş geldin Dejan Radonjic!" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'LA BİRLEŞİYOR

Bahçeşehir Koleji'nin önümüzdeki sezon Beşiktaş'la birleşmesi bekleniyor. Hasan Arat yönetiminde yer alan Bahçeşehir Koleji'nin sahibi Hüseyin Yücel, birleşmeyi doğruladı.

Dejan Radonjic hamlesinin de gelecek sezon düşünülerek yapıldığı öğrenildi.

SİNAN ATALAY'A VEDA

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nda başantrenör Sinan Atalay ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3,5 sezondur kulübümüzde görev alan ve 2 sezondur başantrenörlük görevini yürüten değerli koçumuz Sinan Atalay ile yollarımız ayrılmıştır. Sinan Atalay'a kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve Türk basketboluna bugüne kadar yaptığı değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."