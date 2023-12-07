Begüm Yücel Türk basketbol tarihindeki ilk kadın başkan oldu

7 Aralık 2023 00:11 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 01:39

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: AA

Bahçeşehir Koleji Kulübünün yeni başkanı Begüm Yücel, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk kadın başkanı oldu.

Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Kupası'nda Polonya ekibi Legia Varşova ile oynadığı maçtan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HÜSEYİN YÜCEL BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNDE

Beşiktaş Kulübünde ikinci başkanlık görevine başlayan abisi Hüseyin Yücel'den koltuğu devralan Begüm Yücel, "Gerçekten çok gururluyum ve mutluyum. Hem daha önce ülkemize Avrupa kupası kazandırmış bir takımın başkanı oluyorum hem de Türkiye Basketbol Ligi'nin ilk kadın başkanıyım. O yüzden de çok heyecanlıyım. İlk kadın başkan olmak gerçekten özel hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji olarak en fazla kadın çalışana sahip eğitim kurumu olduklarını vurgulayan Begüm Yücel, "Kararlarda hep kadınlarımız rol alıyor. Başkan olmamla beraber daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu seneki hedefimiz tekrardan FIBA Avrupa Kupası'nı ülkemize getirmek ve ligde play-off'lara kalmak." şeklinde konuştu.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 2. TURA GALİBİYETLE BAŞLADI

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'nun ilk haftasında sahasında Polonya temsilcisi Legia Warszawa'yı 100-90 mağlup etti.

Hakemler: Radomir Vojinovic, Javier Torres Sanchez, Zoran Mitrovski

Bahçeşehir Koleji: Taylor 19, Muhammed Baygül 11, Bouteille 5, Cavanaugh 11, Boutsiele 9, Berkay Candan 5, Egemen Güven 5, Can Maxim Mutaf 12, Scrubb 19, Arca Tülüoğlu 4, Hadi Özdemir

Başantrenör: Sinan Atalay

Legia Warszawa: Kolenda 16, Pipes 20, Sobin 2, Holman 10, Vital 11, Wyka 7, Cowels 11, Kulka 5, Ponitka 8

Başantrenör: Wojciech Kaminski

1. Periyot: 25-26 (Legia Warszawa lehine)

Devre: 59-52 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 79-68 (Bahçeşehir Koleji lehine)