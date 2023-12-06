Sakatlıklar Anadolu Efes'in yakasını bırakmıyor! Erkan Yılmaz da ameliyat edildi

6 Aralık 2023 18:37 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 18:51

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes'in dün akşam Sinan Erdem'de Panathinaikos'u 71-68 mağlup ettiği maçta sakatlanan milli forvet Erkan Yılmaz ameliyat edildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Panathinaikos maçında yaşadığı sakatlığın ardından gerçekleştirilen tetkiklerinde sağ köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Erkan Yılmaz'ın, Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

3 AY PARKELERDEN UZAK KALACAK

Anadolu Efes Doktoru Uğur Diliçıkık, ameliyatı başarılı geçen Erkan Yılmaz'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Lacivert Beyazlılar'da geçtiğimiz gün Will Clyburn ve Rodrigue Beaubois'nın sakatlığı açıklanmıştı. Euroleague'de 12 maçın 6'sını kazanan Efes'te Ante Zizic, Elijah Bryant ve Tibor Pleiss'ın da sakatlığı bulunuyor.

Erdem Can'ın takımına Michael Daum, Justus Hollatz ve Daniel Oturu gibi acil takviyeler yapılmıştı.