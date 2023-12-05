Ergin Ataman'dan itiraf: 'Galatasaraylı ol' diyorum Beşiktaş'tan vazgeçmiyor
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yunanistan'ın köklü basketbol takımlarından Panathinaikos'un Türk başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes ile oynacak karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
THY Euroleague'de bu akşam Anadolu Efes'e konuk olacak Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
S Sports'a konuşan Ataman, "Tuhaf bir duygu olacak. Uzun bir aradan sonra Anadolu Efes'e rakip olacağım. Burada yaşananları unutmak mümkün değil. Salondaki bayraklara baktığımda bunu hissedebiliyorum. Sonuçta bir Euroleague maçı oynayacağız. İşimize bakıp maçı kazanmaya çalışacağız. Euroleague uzun bir maraton. Anadolu Efes iç sahada Real Madrid maçı dışında kayıpsız ilerliyor ama son zamanda sakatlıklarla uğraşıyorlar. Bizim de sakatlarımız var. Nasıl bir maç olacağına bakacağız." ifadelerini kullandı.
ERGİN ATAMAN: SARP KARŞIMIZDA OLACAK
Oğlu Sarp'ın maçı Anadolu Efes formasıyla izleyecek olması hakkında konuşan Ataman; "Sarp'ı ikna etmeye çalışıyorum. Hiç olmazsa tarafsız olması için ama Sarp, Efes'te büyük bir bağımlılık yaşadı. O bir profesyonel değil, ben profesyonelim. Efes'in rakibi olan bir kulüpteyim. Sarp kendi duygularıyla, Efes forması giyerek karşımızda olacak." açıklamasında bulundu.
'BEŞİKTAŞ'TAN VAZGEÇMİYOR'
Oğlu Sarp Ataman'ın Beşiktaşlı olması ile ilgili de konuşan Ergin Ataman; "Ben iyi bir Galatasaraylıyım ama Sarp'ı bir türlü Galatasaraylı yapamadım. O Beşiktaşlı. Bazen oğluma 'Antrenörlük kariyerimi bitirdiğimde belki de Galatasaray'a başkan olmak için uğraşacağım, gel Galatasaraylı ol' diyorum ama bir türlü ikna olmuyor, Beşiktaş'tan vazgeçmiyor." dedi.