Ana Sayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Ergin Ataman'dan itiraf: 'Galatasaraylı ol' diyorum Beşiktaş'tan vazgeçmiyor

    Ergin Ataman'dan itiraf: 'Galatasaraylı ol' diyorum Beşiktaş'tan vazgeçmiyor

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ergin Ataman&#039;dan itiraf: &#039;Galatasaraylı ol&#039; diyorum Beşiktaş&#039;tan vazgeçmiyor
    Ergin Ataman, Panathinaikos, Galatasaray, Beşiktaş

    Yunanistan'ın köklü basketbol takımlarından Panathinaikos'un Türk başantrenörü Ergin Ataman, Anadolu Efes ile oynacak karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

    THY Euroleague'de bu akşam Anadolu Efes'e konuk olacak Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

    S Sports'a konuşan Ataman, "Tuhaf bir duygu olacak. Uzun bir aradan sonra Anadolu Efes'e rakip olacağım. Burada yaşananları unutmak mümkün değil. Salondaki bayraklara baktığımda bunu hissedebiliyorum. Sonuçta bir Euroleague maçı oynayacağız. İşimize bakıp maçı kazanmaya çalışacağız. Euroleague uzun bir maraton. Anadolu Efes iç sahada Real Madrid maçı dışında kayıpsız ilerliyor ama son zamanda sakatlıklarla uğraşıyorlar. Bizim de sakatlarımız var. Nasıl bir maç olacağına bakacağız." ifadelerini kullandı.

    Ergin Ataman'dan itiraf: 'Galatasaraylı ol' diyorum Beşiktaş'tan vazgeçmiyor

    ERGİN ATAMAN: SARP KARŞIMIZDA OLACAK

    Oğlu Sarp'ın maçı Anadolu Efes formasıyla izleyecek olması hakkında konuşan Ataman; "Sarp'ı ikna etmeye çalışıyorum. Hiç olmazsa tarafsız olması için ama Sarp, Efes'te büyük bir bağımlılık yaşadı. O bir profesyonel değil, ben profesyonelim. Efes'in rakibi olan bir kulüpteyim. Sarp kendi duygularıyla, Efes forması giyerek karşımızda olacak." açıklamasında bulundu.

    Ergin Ataman'dan itiraf: 'Galatasaraylı ol' diyorum Beşiktaş'tan vazgeçmiyor

    'BEŞİKTAŞ'TAN VAZGEÇMİYOR'

    Oğlu Sarp Ataman'ın Beşiktaşlı olması ile ilgili de konuşan Ergin Ataman; "Ben iyi bir Galatasaraylıyım ama Sarp'ı bir türlü Galatasaraylı yapamadım. O Beşiktaşlı. Bazen oğluma 'Antrenörlük kariyerimi bitirdiğimde belki de Galatasaray'a başkan olmak için uğraşacağım, gel Galatasaraylı ol' diyorum ama bir türlü ikna olmuyor, Beşiktaş'tan vazgeçmiyor." dedi.

    ERGİN ATAMAN'IN 2016 YILINDA YAPTIĞI AÇIKLAMA

    Ergin Ataman: 'Bakarsınız Galatasaray’a başkan olurum'
    Oynat

    Ergin Ataman: 'Bakarsınız Galatasaray’a başkan olurum'

    Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, “İnşallah profesyonel yaşantım bittiği zaman yönetim bazında da hizmet ederim. Bakarsınız 10 yıl sonra Türkiye’nin en büyük kulübünün başkanlığına soyunurum” dedi.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...