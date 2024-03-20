Abdülkadir Kerimoğlu'nun hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Kerimoğlu nereli?
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Kerimoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdülkadir Kerimoğlu'nun biyografisi merak edilmekte. Abdükadir Kerimoğlu'nun eğitim durumu ve mesleği nedir? İşte, hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçimlere dair pek çok konu merak edilmekte. Belediye başkan adaylarının biyografileri öne çıkmakta. Deva Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Kerimoğlu kimdir, kaç yaşında, ne işle uğraşıyor? Mardin için vaatleri neler? Mardin'den aday olan Abdülkadir Kerimoğlu'nun kariyer hayatı nasıl, evli mi? Abdülkadir Kerimoğlu'nun hayatına dair merak edilen detayları sizler derledik
ABDÜLKADİR KERİMOĞLU KİMDİR?
2024 yerel seçimlerinde Deva Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Kerimoğlu, iş insanı ve lise mezunudur.
Kaynak: Türkiye Gazetesi