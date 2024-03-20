Abdülkadir Kerimoğlu'nun hayatı ve biyografisi! Deva Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Kerimoğlu nereli?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mart 2024 18:33 - Güncelleme: 20 Mart 2024 18:44 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Deva Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Kerimoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Abdülkadir Kerimoğlu'nun biyografisi merak edilmekte. Abdükadir Kerimoğlu'nun eğitim durumu ve mesleği nedir? İşte, hayatı ve biyografisi