Abdullah Akbaş'ın hayatı ve biyografisi! İyi Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Akbaş kimdir

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mart 2024 15:59 - Güncelleme: 16 Mart 2024 16:18 - Güncelleme:

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Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan İyi Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Akbaş kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Abdullah Akbaş'ın eğitim hayatı ve mesleği nedir? Van'dan aday olan Abdullah Akbaş'ın kariyer hayatı nasıl? Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? İşte, Abdullah Akbaş'ın hayatı ve biyografisi