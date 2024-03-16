Abdullah Akbaş'ın hayatı ve biyografisi! İyi Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Akbaş kimdir
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2024 yerel seçimlerinde aday olan İyi Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Akbaş kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Abdullah Akbaş'ın eğitim hayatı ve mesleği nedir? Van'dan aday olan Abdullah Akbaş'ın kariyer hayatı nasıl? Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kimdir? İşte, Abdullah Akbaş'ın hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçim hazırlıkları devam ederken seçim ile ilgili konular gündemden düşmüyor. Belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim hazırlıkları dikkat çekiyor. İyi Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Akbaş kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Seçim hazırlıkları neler? Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Akbaş'ın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Abdullah Akbaş evli mi? İyi Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Akbaş'ın hayatı hakkında merak edilen detayları sizler için araştırdık
ABDULLAH AKBAŞ KİMDİR?
İyi Parti Van Tuşba Kurucu İlçe Başkanı olan Abdullah Akbaş, üniversite mezunu ve emeklidir.
Abdullah Akbaş, 2024 yerel seçimlerinde İyi Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi