Abdullah Küçükoğlu kimdir, nereli? AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu hayatı ve biyografisi
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31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu kimdir? Abdullah Küçükoğluı kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Abdullah Küçükoğlu'nun vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu hayatı ve biyografisi haberimizde.
İstanbul'da Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhur İttifakı tarafından Avcılar ilçesinde Abdullah Küçükoğlu aday olarak gösterildi. Peki, Cumhur ittifakı Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu kimdir? Abdullah Küçükoğlu kaç yaşında, nereli?
ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU KİMDİR?
Abdullah Küçükoğlu 1978 yılında Ankara, Çankaya'da doğdu. Eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye bölümünde bitirdi. Abdullah Küçükoğlu 2001 yılında AK Partinin kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başladı. Abdullah Küçükoğlu İlçe yönetim kurulu üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, İBB. Başkanlık Divan katipliği ve İBB. Deprem Doğal Afet Komisyon üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği, AK Parti İstanbul İl Teşkilat Komisyonu üyeliği, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.
Abdullah Küçükoğlu, İstanbul ve Bulgaristan'da bulunan tekstil ve kimya sektörlerinde ticaret yapmaktadır. Evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.
Abdullah Küçükoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhur İttifakı Avcılar Belediye Başkanlığı için yarışacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi