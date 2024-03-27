Abdullah Küçükoğlu kimdir, nereli? AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mart 2024 11:08 - Güncelleme: 27 Mart 2024 11:08 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu kimdir? Abdullah Küçükoğluı kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Abdullah Küçükoğlu'nun vaatleri nedir? Cumhur İttifakı Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu hayatı ve biyografisi haberimizde.