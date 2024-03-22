Abdullah Sadıksoy kimdir? Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy'un biyografisi

Van'dan aday olan Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Van için vaatleri neler? Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Abdullah Sadıksoy'un eğitim hayatı ve mesleği merak ediliyor. Abdullah Sadıksoy'a dair merak edilen detaylar haberimizde...

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adaylarının seçim vaatleri öne çıkıyor. Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Van için vaatlerini açıkladı mı? Abdullah Sadıksoy'un eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıl? Evli mi? Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy'un hayatına dair merak edilen bilgiler ve detaylar içeriğimizde

ABDULLAH SADIKSOY KİMDİR?

Abdullah Sadıksoy, 1961 yılında Muş'ta dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Bitlis'in Ahlat ilçesinde okudu. Lise eğitimini İmamhatip Lisesinde tamamladıktan sonra Suudi Arabistan İslam Üniversitesinde İslami İlimler bölümünden mezun oldu. Ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktorasını Azerbaycan Milli İlimler Akademisinde yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığında bir süre görev aldıktan sonra ticaret hayatına ilk adımını 1980 yılında Van'da attı. İstanbul Esenyurt Sanayi sektöründe faaliyet gösteren Sadıksoy, Eğitim ve Hayra Hizmet Vakfının Genel Başkanıdır.

Birçok eserlere imza atan Sadıksoy'un eserleri arasında "Munafikun Suresi Tefsiri," "Mekki ve Medeni Ayetler," ve "Nahcivani'n Tefsir Metodu" bulunmakta.

İleri düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Abdullah Sadıksoy evli ve dört çocuk babasıdır.