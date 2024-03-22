Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Abdullah Sadıksoy kimdir? Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy'un biyografisi

Abdullah Sadıksoy kimdir? Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy'un biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Abdullah Sadıksoy kimdir? Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy&#039;un biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Van'dan aday olan Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy kimdir, nereli, kaç yaşında? Van için vaatleri neler? Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Abdullah Sadıksoy'un eğitim hayatı ve mesleği merak ediliyor. Abdullah Sadıksoy'a dair merak edilen detaylar haberimizde...

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adaylarının seçim vaatleri öne çıkıyor. Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Van için vaatlerini açıkladı mı? Abdullah Sadıksoy'un eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıl? Evli mi? Yeniden Refah Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy'un hayatına dair merak edilen bilgiler ve detaylar içeriğimizde

ABDULLAH SADIKSOY KİMDİR?

Abdullah Sadıksoy, 1961 yılında Muş'ta dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Bitlis'in Ahlat ilçesinde okudu. Lise eğitimini İmamhatip Lisesinde tamamladıktan sonra Suudi Arabistan İslam Üniversitesinde İslami İlimler bölümünden mezun oldu. Ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Doktorasını Azerbaycan Milli İlimler Akademisinde yaptı. 

Diyanet İşleri Başkanlığında bir süre görev aldıktan sonra ticaret hayatına ilk adımını 1980 yılında Van'da attı. İstanbul Esenyurt Sanayi sektöründe faaliyet gösteren Sadıksoy, Eğitim ve Hayra Hizmet Vakfının Genel Başkanıdır.

Birçok eserlere imza atan Sadıksoy'un eserleri arasında "Munafikun Suresi Tefsiri," "Mekki ve Medeni Ayetler," ve "Nahcivani'n Tefsir Metodu" bulunmakta. 

İleri düzeyde Arapça ve İngilizce bilen Abdullah Sadıksoy evli ve dört çocuk babasıdır. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İbrahim Atmaca'nın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Atmaca kimdir? - Biyografiİbrahim Atmaca'nın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Atmaca kimdir?Mehmet Kasım Gülpınar kimdir? Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Kasım Gülpınar'ın biyografisi - BiyografiMehmet Kasım Gülpınar kimdir? Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Kasım Gülpınar'ın biyografisiUğur Şen'in hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen kimdir? - BiyografiUğur Şen'in hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen kimdir?Muhammed Aydoğar kimdir? Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar'ın biyografisi - BiyografiMuhammed Aydoğar kimdir? Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar'ın biyografisiFatma Şıkyürek kimdir? Dem Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şıkyürek'in biyografisi - BiyografiFatma Şıkyürek kimdir? Dem Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şıkyürek'in biyografisiMehmet Melih Tatlıcı kimdir? Yeniden Refah Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Melih Tatlıcı'nın biyografisi - BiyografiMehmet Melih Tatlıcı kimdir? Yeniden Refah Partisi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M. Melih Tatlıcı'nın biyografisiDavut Güloğlu'nun hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kimdir? - BiyografiDavut Güloğlu'nun hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu kimdir?Kadir Çalışıcı'nın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Kadir Çalışıcı kimdir? - BiyografiKadir Çalışıcı'nın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Eskişehir Belediye Başkan Adayı Kadir Çalışıcı kimdir?Mehmet Ziya Buyankara kimdir? Yeniden Refah Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı M. Ziya Buyankara'nın biyografisi - BiyografiMehmet Ziya Buyankara kimdir? Yeniden Refah Partisi Bingöl Belediye Başkan Adayı M. Ziya Buyankara'nın biyografisiSedat Yalçın'ın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın'ın vaatleri - BiyografiSedat Yalçın'ın hayatı ve biyografisi! Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın'ın vaatleri
Sonraki Haber Yükleniyor...