Ahmet Poyraz'ın hayatı ve biyografisi! AK Parti Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz'ın mesleki kariyeri

Çekmeköy'den aday olan Belediye Başkan Adayı Ahmet Poyraz'ın kim olduğu, biyografisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ahmet Poyraz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, kariyer hayatı nasıl? Ahmet Poyraz'a dair merak edilen detaylar haberimizde

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçimler 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek. İl Belediye Başkan Adayları kadar İlçe Belediye Başkan Adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çekmeköy'den aday olan AK Parti mensubu Ahmet Poyraz kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Ahmet Poyraz'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi

AHMET POYRAZ KİMDİR?

Ahmet Poyraz, 1964 yılında Rize'de dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da, lise öğrenimini Rize'de tamamlayarak mezun oldu. Yüksek tahsilini yurtdışında tamamladı. Ardından dedesinin kurduğu aile şirketlerinde yöneticilik yaptı.

Sİyasi hayata ilk adımını 2003 yılında AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı olarak attı. İki dönem Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini ifa etti ve Çekmeköy Belediye Başkanlığı için mevcut görevinden ayrıldı.

2009,2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Çekmeköy Belediye Başkanı seçildi ve üç dönemdir bu gürevi yürütmektedir.

Ahmet Poyraz, evli ve üç çocuk babasıdır.





