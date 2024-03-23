Akın Birdal'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın Birdal nereli?

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 10:08 - Güncelleme: 23 Mart 2024 10:20 - Güncelleme:

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İzmir'den aday olan Dem Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın Birdal kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? İzmir için vaatlerini açıkladı mı? 2024 yerel seçimler kapsamında birçok konu gündeme gelmekte. Dem Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın Birdal hakkında merak edilen detaylar haberimizde...