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Haberler > Biyografi > Akın Birdal'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın Birdal nereli?

Akın Birdal'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın Birdal nereli?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akın Birdal&#039;ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın Birdal nereli?

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'den aday olan Dem Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın Birdal kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? İzmir için vaatlerini açıkladı mı? 2024 yerel seçimler kapsamında birçok konu gündeme gelmekte. Dem Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın Birdal hakkında merak edilen detaylar haberimizde...

2024 yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Dem Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Akın Birdal kimdir, ne iş yapıyor, aslen nereli? Vatandaşlar belediye başkan adaylarının kariyer hayatlarını ve vaatlerini sorguluyor. İzmir'den aday olan Akın Birdal'ın eğitim durumu ve mesleği nedir? Kaç yaşında? İzmir Büyükşehri için vaatleri neler? Akın Birdal'ın hayatı hakkında merak edilen detayları sizler için araştırdık 

AKIN BİRDAL KİMDİR?

Akın Birdal, 2024 yerel seçimlerinde Dem Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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