Alaattin Köseler'in hayatı ve biyografisi! CHP Beykoz Belediye Başkan Adayı Alaattin Köseler kimdir?

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında Beykoz'dan aday olan Belediye Başkan Adayı Alaattin Köseler'in kim olduğu merak ediliyor. Alaattin Köseler kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Hangi okullardan mezun oldu, eğitim durumu nedir? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerine sayılı günler kala ilçe belediye başkan adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları seçmen kitlesi tarafından araştırılıyor. Beykoz'dan aday olan Alaattin Köseler kimdir, memleketi neresi, ne zaman doğdu? Eğitim durumu ve mesleği nedir? Alattin Köseler'in hayatına dair merak edilen bilgileri sizler için derledik

ALAATTİN KÖSELER KİMDİR?

Alaattin Köseler, 1960 yılında Paşabahçe’de dünyaya geldi.1972 yılında Paşabahçe İlkokulundan,1975 yılında Beykoz Ziya Ünsel Ortaokulundan mezun oldu. 1978’de Paşabahçe Ferit İnal Lisesi’nden başarıyla mezun oldu. Ardından, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Alaattin Köseler, Beykoz Spor Kulübü’nün Basketbol şubesinde Yıldız, Genç ve A Takım olmak üzere, on iki sene basketbol oynadı. İş hayatında ise mimar olarak çeşitli inşaat firmalarında, proje müdürü ve şantiye şefliği görevlerini üstlendi. İlerleyen zamanlarda kendi ofisini kurdu ve Bahçeşehir Ticaret Merkezi gibi pek çok büyük projinin hayata geçirilmesini sağladı.

ALAATTİN KÖSELER'İN BEYKOZ İÇİN FAALİYETLERİ

1999 Yerel Seçimlerinde Beykoz Belediye Başkanı oldu. Başkanlık döneminde, döneminin en büyük ve en modern Hayvan Barınağını faaliyete geçirdi. Zamanla Beykoz’un sembolü olan Bayrak Anıtını inşa etti. Rüzgarlıbahçe’de, Hizmet Binasını hayata geçirdi. Beykoz’un imar sorunu çözmek için birçok projeyi gerçekleştirdi. Alaattin Köseler, planlı bir Beykoz için ilçenin tüm paftaları bilgisayar ortamına aktartarak sayısallaştırılmasını sağladı. Beykoz’un bir diğer sorunu olan işsizliği çözmek için İTKİP ile ortak proje geliştirdi ve 1500 kişiye iş imkanı sağladı.

2004 yılında depreme yönelik başlatmış olduğu çalışmalar, Bakırköy Belediyesi tarafından kullanılarak Afet Karar Destek Modelleri oluşturuldu. Bu projeler kapsamında 2 kez E-TR olmak üzere birçok ödül aldı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi olan Köseler, evli ve bir çocuk babasıdır.