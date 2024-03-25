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Haberler > Biyografi > Arzu Savaş Derman kimdir? Dem Parti Kars Belediye Başkan Adayı Arzu Savaş Derman'ın mesleki kariyeri

Arzu Savaş Derman kimdir? Dem Parti Kars Belediye Başkan Adayı Arzu Savaş Derman'ın mesleki kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arzu Savaş Derman kimdir? Dem Parti Kars Belediye Başkan Adayı Arzu Savaş Derman&#039;ın mesleki kariyeri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Kars Belediye Başkan Adayı Arzu Savaş Derman kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? 2024 yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. Kars için vaatleri neler? Arzu Savaş Derman'ın biyografisine dair bilgiler içeriğimizde...

2024 yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla arama motorlarında belediye başkan adaylarının biyografileri ve seçim çalışmaları öne çıkıyor. Kars'tan aday olan belediye başkan adayı Arzu Savaş Derman kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kars halkı için vaatlerini açıkladı mı? Arzu Savaş Derman'ın eğitim durumu nedir, hangi okuldan mezun oldu? Kaç yaşında? Arzu Savaş Derman'ın hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik 

ARZU SAVAŞ DERMAN KİMDİR?

Arzu Savaş Derman, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Derman, Bilgisayar ve Turizm şirketlerinden uzun yıllar boyunca çalıştı. Arzu Savaş Derman, evli ve bir çocuk sahibidir.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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