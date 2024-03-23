Ayşe Serra Bucak Küçük kimdir? Dem Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı A. Serra Bucak Küçük'ün biyografisi
Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Diyarbakır'dan aday olan Dem Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Serra Bucak Küçük kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Ayşe Serra Bucak'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Diyarbakır için vaatleri neler? İşte, hayatı ve biyografisi
2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken vatandaşlar belediye başkan adaylarının kariyer hayatlarını, seçim vaatlerini araştırıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Serra Bucak Küçük kimdir, nereli, ne iş yapıyor? A. Serra Bucak Küçük'ün eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Evli mi? Bucak'ın hayatına dair merak edilen detayları sizler için araştırdık
AYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK KİMDİR?
Ayşe Serra Bucak, 1976 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Lise öğrenimini İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesinde tamamladı. Ardından Almanya'nın Köln Üniversitesinde Alman Dili ve Edebiyatı ile Pedagoji bölümlerinden mezun oldu. 2024 yerel seçimler kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi