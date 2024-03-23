Ayşe Serra Bucak Küçük kimdir? Dem Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı A. Serra Bucak Küçük'ün biyografisi

Düzenleyen: Canan Kemikli / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mart 2024 11:16 - Güncelleme: 23 Mart 2024 11:28 - Güncelleme:

Biyografi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'dan aday olan Dem Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Serra Bucak Küçük kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Ayşe Serra Bucak'ın eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Diyarbakır için vaatleri neler? İşte, hayatı ve biyografisi