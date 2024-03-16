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Haberler > Biyografi > Ayşe Ünlüce'nin hayatı ve biyografisi! CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin vaatleri

Ayşe Ünlüce'nin hayatı ve biyografisi! CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin vaatleri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ayşe Ünlüce&#039;nin hayatı ve biyografisi! CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce&#039;nin vaatleri
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Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimlerinde aday olan CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce kimdir. Ayşe Ünlüce nereli, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Eskişehir'den aday olan Ayşe Ünlüce'nin eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Ayşe Ünlüce'nin Eskişehir için vaatleri neler? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçim hazırlıkları hız kesmeden devam ederken belediye başkan adaylarının vaatleri ve kariyer hayatları dikkat çekiyor. CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce kimdir, nereli? Eskişehir için vaatlerini açıkladı mı? Ayşe Ünlüce'nin eğitim durumu ve mesleği nedir? Hangi okuldan mezun oldu, evli mi? CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'nin hayatına dair merak edilenleri sizler için derledik

AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR?

Ayşe Ünlüce, 1970 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. 

Adalet Bakanlığı çatısı altında hakim olarak görev aldı. 2016-2018 yılları arasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde 1. Hukuk Müşaviri olarak görev aldı. 2018 yılından bu yana Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 2024 yerel seçimlerinde CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Ayşe Ünlüce, iki çocuk annesidir.

 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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