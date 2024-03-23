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Haberler > Biyografi > Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun biyografisi

Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu&#039;nun biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yerel seçimler kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu'nun kariyer hayatı, biyografisi merak ediliyor. İstanbul'dan aday olan Azmi Karamahmutoğlu kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İstanbul için vaatleri neler? İşte, hayatı ve biyografisi

İstanbul'dan aday olan Zafer Partisi üyesi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu aratılan biyografiler arasında geliyor. 2024 yerel seçimler kapsamında arama motorlarında aratılan Azmi Karamahmutoğlu kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında? Karamahmutoğlu'nun eğitim hayatı nasıl, hangi okullardan mezun oldu? Siyasete ilk adımını ne zaman attı, evli mi? Azmi Karamahmutoğlu'nun hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için derledik 

AZMİ KARAMAHMUTOĞLU KİMDİR?

Azmi Karamahmutoğlu, 1966 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi.  İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1983 yılında Trabzon Ticaret Lisesinden mezun olan Karamahmutoğlu, üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu İşletmecilik bölümünde tamamladı. "yenilenebilir enerji" sektöründe faaliyet gösteren Azmi Karamahmutoğlu, üç çocuk babasıdır.

Azmi Karamahmutoğlu, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in hayattayken atadığı son Ülkü Ocakları Genel Başkanıdır. 1991 yılında MHP'den Ankara Milletvekili olarak seçilen Karamahmutoğlu, 1995 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1999 yılında ikinci kez TBMM'de MHP'nin Ankara Milletvekili olarak görev aldı. 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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