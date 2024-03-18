Barbaros Baltacı kim, nereli? Saadet Partisi Sinop Belediye Başkan Adayı Sinop Baltacı'nın biyografisi

2024 yerel seçimlerinde aday olan Saadet Partisi Sinop Belediye Başkan Adayı Sinop Baltacı'nın biyografisi merak ediliyor. Sinop Belediye Başkan Adayı kimdir? Barbaros Baltacı kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinop için vaatleri neler? Evli mi? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimlere dair birçok konu gündeme geliyor. Belediye başkan adaylarının biyografileri araştırılıyor. Saadet Partisi Sinop Belediye Başkan Adayı Barbaros Baltacı kimdir, nereli, ne iş yapıyor? Seçim hazırlıkları neler? Sinop'tan aday olan Belediye Başkan Adayı Sinop Baltacı'nın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Barbaros Baltacı'nın hayatı hakkında merak edilenleri sizler için derledik

BARBAROS BALTACI KİMDİR?

Barbaros Baltacı, 1977 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Radyo TV Yayımcılığını bölümünde tamamladı. 1995 yılında kariyerine Sinop Radyo televizyonunda program yapımcısı ve sunucu olarak başladı. Sevgi FM, Gözde FM radyolarında programlar yaptı.

Kanal D Spor Servisi, TGRT TV Spor Servisi,Işık TV Gece haber sorumlusu, TV Net TV Canlı yayın muhabirliğinde bulunarak Televizyon alanında çalışmalar yaptı.

2024 yerel seçimlerinde aday olan Saadet Partisi Sinop Belediye Başkan Adayı olan Barbaros Baltacı, evli ve 4 çocuk babasıdır.