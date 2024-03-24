Bayram Kazancı kimdir? Zafer Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Kazancı'nın biyografisi

Bursa'dan aday olan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bayram Kazancı'nın kariyer hayatı ve seçim vaatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bayram Kazancı kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında? Bayram Kazancı'nın hayatına dair merak edilen detaylar haberimizde...

2024 yerel seçimlerine dair birçok konu öne çıkarken belediye başkan adaylarının biyografileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bursa'dan aday olan Bayram Kazancı kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? Bayram Kazancı'nın eğitim durumu ve mesleği nedir? Evli mi? Bursa için vaatlerini açıkladı mı? Bayram Kazancı'nın hayatı hakkında bilgiler ve detayları sizler için araştırdık

BAYRAM KAZANCI KİMDİR?

Bayram Kazancı, 1968 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 1962 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Fizik mühendisi olarak mezun oldu. Kariyer hayatına ilk adımını1992-1995 yılları arasında Türk Siemens firmasında AR-GE Mühendisi olarak atan Kazancı, Türkiye'nin ilk fiber optik kablo tasarımcısı olma unvanını elde etti. 20'den fazla ulusal ve uluslararası AR-GE raporu yayınladı ve iki doktora tezinin yazılmasında araştırmacı olarak görev aldı. Askerlik döneminden sonra 1996-1999 yılları arasında General Motor şirketinde Avrupa Yan Sanayi Geliştirme Şefi olarak görev yaptı. Uluslararası birçok şirketle temasta bulunma fırsatını yakalayan Kazancı, şirket yönetimleri konusunda uzmanlaştı.