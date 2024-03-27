Berk Hacıgüzeller'in hayatı ve biyografisi! Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller'in mesleki kariyeri

İstanbul'dan aday olan Berk Hacıgüzeller'in kim olduğu ve kariyer hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Berk Hacıgüzeller kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündeme geliyor. Berk Hacıgüzeller kariyer hayatına nasıl başladı, mesleği nedir? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları ön plana çıkıyor. İstanbul'dan aday olan Berk Hacıgüzeller kimdir, nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Berk Hacıgüzeller'in hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için araştırdık

BERK HACIGÜZELLER KİMDİR?

Berk Hacıgüzeller, 8 Kasım 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde ve Marmara Üniversitesi "yönetim ve organizasyon" dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Westminster Üniversitesinde Uluslararası İşletmecilik ve Londra Üniversitesinde Uluslararası Hukuk alanlarında yüksek lisans çalışmaları yaptı.

Çalışma hayatına Ernst & Young Uluslararası Bağımsız Denetim şirketinde başladı. Uluslararası denetim ve yönetim prensipleri kapsamında kamu ve özel sektör kurumlarında denetim faaliyetleri gerçekleştirdi. İlerleyen zamanlarda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulundu.

Berk Hacıgüzeller, serbest mali müşavirlik, yatırım yönetimi ve kurumsal yönetim danışmanlığı yapmakta olup, Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçisidir. Ayrıca Berk Hacıgüzeller, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesidir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde 2012 - 2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

İyi derecede İngilizce bilen Berk Hacıgüzeller, evli ve 1 çocuk babasıdır.