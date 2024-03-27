Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Biyografi > Berk Hacıgüzeller'in hayatı ve biyografisi! Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller'in mesleki kariyeri

Berk Hacıgüzeller'in hayatı ve biyografisi! Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller'in mesleki kariyeri

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Berk Hacıgüzeller&#039;in hayatı ve biyografisi! Memleket Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller&#039;in mesleki kariyeri

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'dan aday olan Berk Hacıgüzeller'in kim olduğu ve kariyer hayatı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Berk Hacıgüzeller kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında? 2024 yerel seçimlerine dair pek çok konu gündeme geliyor. Berk Hacıgüzeller kariyer hayatına nasıl başladı, mesleği nedir? İşte, hayatı ve biyografisi

2024 yerel seçimler kapsamında belediye başkan adaylarının biyografileri ve kariyer hayatları ön plana çıkıyor. İstanbul'dan aday olan Berk Hacıgüzeller kimdir, nereli, kaç yaşında? Eğitim durumu nedir, hangi okullardan mezun oldu? Berk Hacıgüzeller'in hayatına dair merak edilen bilgiler ve detayları sizler için araştırdık

BERK HACIGÜZELLER KİMDİR?

Berk Hacıgüzeller, 8 Kasım 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde ve Marmara Üniversitesi "yönetim ve organizasyon" dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Westminster Üniversitesinde Uluslararası İşletmecilik ve Londra Üniversitesinde Uluslararası Hukuk alanlarında yüksek lisans çalışmaları yaptı. 

Çalışma hayatına Ernst & Young Uluslararası Bağımsız Denetim şirketinde başladı. Uluslararası denetim ve yönetim prensipleri kapsamında kamu ve özel sektör kurumlarında denetim faaliyetleri gerçekleştirdi. İlerleyen zamanlarda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulundu.

Berk Hacıgüzeller, serbest mali müşavirlik, yatırım yönetimi ve kurumsal yönetim danışmanlığı yapmakta olup, Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçisidir. Ayrıca Berk Hacıgüzeller, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi üyesidir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde 2012 - 2018 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği ve icra kurulu başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

İyi derecede İngilizce bilen Berk Hacıgüzeller, evli ve 1 çocuk babasıdır.

 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Abdullah Küçükoğlu kimdir, nereli? AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu hayatı ve biyografisi - BiyografiAbdullah Küçükoğlu kimdir, nereli? AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu hayatı ve biyografisiMustafa Naim Yağcı kimdir, nereli? AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı hayatı ve biyografisi - BiyografiMustafa Naim Yağcı kimdir, nereli? AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı hayatı ve biyografisiHatice Uçar'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Hatice Uçar'ın mesleki kariyeri - BiyografiHatice Uçar'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Hatice Uçar'ın mesleki kariyeriFatma Arslan kimdir? Dem Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Fatma Arslan'ın biyografisi - BiyografiFatma Arslan kimdir? Dem Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Fatma Arslan'ın biyografisiAzize Akoğlu'nun hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Azize Akoğlu nereli? - BiyografiAzize Akoğlu'nun hayatı ve biyografisi! Dem Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Azize Akoğlu nereli?Sibel Temel'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Sibel Temel kimdir? - BiyografiSibel Temel'in hayatı ve biyografisi! Dem Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Sibel Temel kimdir?Helin Elif Geyik kimdir? Dem Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Helin Elif Geyik'in biyografisi - BiyografiHelin Elif Geyik kimdir? Dem Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Helin Elif Geyik'in biyografisiBaşak Caner Aktaş'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Başak Caner Aktaş aslen nereli? - BiyografiBaşak Caner Aktaş'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Niğde Belediye Başkan Adayı Başak Caner Aktaş aslen nereli?Nurettin Aydın kimdir? Dem Parti Rize Belediye Başkan Adayı Nurettin Aydın'ın biyografisi - BiyografiNurettin Aydın kimdir? Dem Parti Rize Belediye Başkan Adayı Nurettin Aydın'ın biyografisiFiliz Yalçın'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Filiz Yalçın kimdir? - BiyografiFiliz Yalçın'ın hayatı ve biyografisi! Dem Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Filiz Yalçın kimdir?
Sonraki Haber Yükleniyor...